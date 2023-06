Δύτης έγινε φίλος με ένα ψάρι και το συναντά κάθε καλοκαίρι! (βίντεο)

Ίσως η πιο παράξενη φιλία… Ένας δύτης υποστηρίζει ότι έγινε φίλος με ένα μικρό ψάρι του γλυκού νερού και τώρα συναντιούνται κάθε καλοκαίρι.

Ο Rex Colubra έκανε κατάδυση τον Σεπτέμβριο του 2021, όταν «γνώρισε» τον νέο του φίλο. Ισχυρίζεται ότι έγιναν γρήγορα φίλοι και ο Colubra έδωσε στο ψάρι το παρατσούκλι Elvis.

«Ήταν σαν οποιαδήποτε άλλη κατάδυση: Έλεγξα ένα νέο σημείο και όλα αυτά τα ψάρια ήρθαν προς το μέρος μου», δήλωσε ο 40χρονος στην South West News Service. «Παρατήρησα ότι ένα ήταν πιο κοντά από τα υπόλοιπα. Δεν φοβήθηκε ούτε όταν βγήκα έξω. Έμεινε κοντά στην επιφάνεια στα ρηχά».

Δύο εβδομάδες αργότερα, ο άντρας από το Ουισκόνσιν επέστρεψε στο ίδιο σημείο κατάδυσης και το ψάρι τον θυμήθηκε και κολύμπησε προς το μέρος του.

Ο Colubra τάισε τον Elvis με μερικές καραβίδες και τα υπόλοιπα πήραν τον δρόμο τους.

Δεν είναι σαφές πώς το ψάρι… αναγνώρισε τον Colubra, αλλά ο δύτης είπε στο SWNS ότι αναγνωρίζει τον Elvis χάρη σε μια ουλή στο πρόσωπό του, η οποία πιθανότατα προκλήθηκε από το ότι πιάστηκε από έναν ψαρά.

Ο εργαζόμενος σε τυπογραφείο και κατασκευαστής περιφράξεων για ζώα βλέπει τον κολλητό κάθε χρόνο τώρα, όταν ταξιδεύει στη λίμνη όπου ζει ο Elvis.

Ο Colubra έμαθε στο έξυπνο ψάρι ένα κάλεσμα στο οποίο ανταποκρίνεται και το οποίο βοηθά το ψάρι να βρει τον ανθρώπινο φίλο του. «Θα κάνω έναν ήχο γρυλίσματος με το λαιμό μου και θα έρθει να με βρει».

