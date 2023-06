Deep Sleep: Πώς είναι από μέσα, το πιο... βαθύ ξενοδοχείο του πλανήτη

Σε ένα εγκαταλελειμμένο ορυχείο, 419 μέτρα κάτω από τα βουνά Snowdonia στην Ουαλία, το ξενοδοχείο «Deep Sleep» είναι το πιο βαθύ ξενοδοχείο στον κόσμο.

Αποτελείται από τέσσερις ιδιωτικές καμπίνες με δύο μονά κρεβάτια και ένα δωμάτιο σπήλαιο με διπλό κρεβάτι, τραπεζαρία και εγκαταστάσεις τουαλέτας!

Το Deep Sleep είναι ένα ξενοδοχείο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Βρίσκεται βαθιά μέσα σε ένα τμήμα του εγκαταλειμμένου ορυχείου σχιστόλιθου Cwmorthin, 1.375 πόδια (419 μέτρα) υπόγεια, και διαφημίζεται ως το βαθύτερο ξενοδοχείο στον κόσμο. Αν αυτό μοιάζει με το είδος του τόπου που θα θέλατε να περάσετε τη νύχτα, να ξέρετε ότι όχι μόνο θα πρέπει να πληρώσετε έως και 700 $ ανά διανυκτέρευση και να διασχίσετε μια «απότομη και προκλητική» διαδρομή μέσα από την παλιά τα φρεάτια του ορυχείου για να το φτάσω.

Το Deep Sleep Hotel εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο από την εταιρεία υπαίθριων δραστηριοτήτων Go Below και είναι ανοιχτό για επαγγελματικούς λόγους μόνο μία νύχτα την εβδομάδα, τα Σάββατα. Οι θαμώνες ξεκινούν κάνοντας κρατήσεις online και το Σάββατο το απόγευμα ξεκινούν την περιπέτειά τους ταξιδεύοντας στη βάση Go Below κοντά στην πόλη Blaenau Ffestiniog, όπου εκπαιδευμένοι οδηγοί περιμένουν να τους συνοδεύσουν στο υπόγειο ξενοδοχείο.

Μετά από πεζοπορία για 45 λεπτά στα βουνά, οι επισκέπτες ετοιμάζονται σε ένα μικρό εξοχικό σπίτι και προετοιμάζονται για την κάθοδό τους στο εγκαταλελειμμένο ορυχείο Cwmorthin, το μεγαλύτερο εγκαταλελειμμένο ορυχείο σχιστόλιθου στον κόσμο. Η απαιτητική διαδρομή αποτελείται από παλιές σκάλες, εγκαταλειμμένες γέφυρες και χαλαρές γραμμές, και η πρόσβαση στο ξενοδοχείο διαρκεί περίπου μία ώρα.

Μόλις φτάσετε στο Deep Sleep Hotel, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ένα ζεστό ποτό και ένα γεύμα σε στυλ αποστολής, προτού αποσυρθούν για έναν «βαθύ ύπνο». Η θερμοκρασία στο πιο βαθύ ξενοδοχείο του κόσμου παραμένει σταθερή στους 10 βαθμούς Κελσίου όλο το χρόνο, αλλά οι καμπίνες με πυκνή μόνωση είναι σύμφωνα με πληροφορίες αρκετά άνετες. Διαθέτουν επίσης τρεχούμενο νερό, ηλεκτρισμό και ακόμη και Wi-Fi μέσω ενός καλωδίου ethernet μήκους ενός χιλιομέτρου από μια κεραία 4G στην επιφάνεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Tripadvisor: Αυτό είναι το «καλύτερο ξενοδοχείο του κόσμου» (βίντεο)

Γιατί πρέπει να… βάζουμε ένα παπούτσι στο χρηματοκιβώτιο του ξενοδοχείου

Κυνηγός UFO προειδοποιεί: «Εξωγήινοι έχουν εισβάλει στην Ουαλία και σκοτώνουν πρόβατα»