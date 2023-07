Άφησε στις γάτες της... περιουσία 300.000 δολαρίων!

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα των ΗΠΑ άφησε την περιουσία της στις επτά αγαπημένες της περσικές γάτες, που ήταν οι πιστοί της σύντροφοι μέχρι την ημέρα που πέθανε – και τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που θέλουν να τις υιοθετήσουν, καθώς τα ζώα διαθέτουν και… προίκα.

«Έχω πάρει, είτε το πιστεύετε είτε όχι, 156 αιτήσεις υιοθεσίας για τις γάτες, κάτι που είναι τρελό για μένα», είπε η Sherry Silk, εκτελεστική διευθύντρια της Humane Society of Tampa Bay, στο Fox News.

«Άφησε ένα τεράστιο κτήμα για τη φροντίδα τους, το οποίο διαθέτει φαγητό, ιατρικές προμήθειες, παιχνίδια, λιχουδιές – ό,τι θέλουν», είπε για τη γυναίκα που πέθανε. «Θα αποζημιώσουμε τους ανθρώπους που θα προσέχουν τις γάτες» είπε η Silk και πρόσθεσε: «Το συνολικό ποσό για τις επτά γάτες είναι λίγο πάνω από 300.000 δολάρια, που είναι πολλά χρήματα», ανέφερε η διαχειρίστρια.

Η Νάνσυ Σάουερ από την Τάμπα της Φλόριντα πέθανε τον Νοέμβριο σε ηλικία 84 ετών. Το μονάκριβο παιδί της, ένας γιος, πέθανε πριν από αυτήν — και σύμφωνα με τη διαθήκη της, οι επτά περσικές γάτες της θα έμεναν στο σπίτι μέχρι να πεθάνει και η τελευταία.

Οι γάτες ονομάζονται Midnight, Snowball, Goldfinger, Leo, Squeaky, Cleopatra και Napoleon, ανέφερε το Fox 13 Tampa Bay.

Seven ‘wealthy’ South Tampa cats are looking for forever homes after their owner's dying wish for them to be cared for after her passing wasn't being met. https://t.co/PpYPOsQsbB

— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) June 21, 2023