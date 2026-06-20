Ακρίβεια: Γιατί οι τιμές στο ράφι αρνούνται να προσγειωθούν

Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ σηματοδοτεί το τέλος μιας κρίσης που επί 15 εβδομάδες κρατούσε σε ομηρία τις διεθνείς αγορές.

Η τιμή του Brent υποχώρησε στα 83,55 δολάρια, προσφέροντας μια πρώτη ανάσα στις αγορές ενέργειας. Ωστόσο, η επόμενη ημέρα μόνο δεδομένη δεν είναι.

Οι 60 ημέρες που θα κρίνουν τα πάντα

Η συμφωνία ανοίγει μια περίοδο τεχνικών διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών. Το Ιράν ζητά πλήρη άρση των κυρώσεων και αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων, ενώ η Ουάσιγκτον επιμένει στην πλήρη αποδυνάμωση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη συμφωνία με έντονο σκεπτικισμό, θεωρώντας ότι δεν εξουδετερώνει οριστικά την πυρηνική απειλή. Η αβεβαιότητα αυτή σημαίνει ότι η αποκλιμάκωση παραμένει εύθραυστη και αναστρέψιμη.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία

Για την ελληνική οικονομία, η εξέλιξη θεωρείται θετική. Η επαναφορά της ομαλής ναυσιπλοΐας αναμένεται να μειώσει το κόστος μεταφορών και να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις τους επόμενους μήνες.

Υπάρχει όμως μια μεγάλη επιφύλαξη. Στην Ελλάδα οι αυξήσεις των διεθνών τιμών περνούν σχεδόν αμέσως στις αντλίες και στα ράφια, ενώ οι μειώσεις εμφανίζονται με σημαντική καθυστέρηση. Το γνωστό φαινόμενο της «ρουκέτας και του φτερού» εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την αγορά.

Αυτό ακριβώς είναι και το μεγάλο τεστ των επόμενων μηνών. Αν η πτώση του πετρελαίου δεν μεταφραστεί σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων και βασικών αγαθών, τότε θα αποδειχθεί ότι το πρόβλημα δεν είναι πλέον ο εισαγόμενος πληθωρισμός, αλλά οι εγχώριες στρεβλώσεις, η ανεπαρκής εποπτεία της αγοράς και η αισχροκέρδεια.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν αφαιρεί από την κυβέρνηση ένα σημαντικό άλλοθι. Από εδώ και πέρα, η συζήτηση θα μεταφερθεί από τις διεθνείς κρίσεις στην αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών και στην ικανότητα της πολιτείας να προστατεύσει πραγματικά το εισόδημα των νοικοκυριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να έχετε βγάλει μέχρι τις 3 Αυγούστου