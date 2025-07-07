Φωτιά στον Τσίγκουνα: 'Ενα "ευχαριστώ" στους πυροσβέστες
Τσίγκουνας
clock 11:17 | 07/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Ευχαριστήριο μήνυμα από τον Σύλλογο Ανάπτυξης και Προστασίας Οικισμού του Τσίγκουνα, προς το Πυροσβεστικό Σώμα για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή στις 26/06/2025.

Αναλυτικά η επιστολή:

Κύριε διοικητά

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μετά από απόφασή του, θα θέλαμε να εκφράσουμε δημόσια τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες μας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς που έλαβε χώρα στις 26/06/2025 στον Τσίγκουνα.

Η μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων της Πυροσβεστικής – 17 οχήματα, 38 άνδρες και δύο ελικόπτερα – ήταν καθοριστική για το αποτέλεσμα. Ο συντονισμός και η οργάνωση από τους επικεφαλής άγγιξε την τελειότητα.

Επίσης θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Σωματείο Εθελοντών Πυροσβεστών Αστερουσίων και τους πολίτες από τα γύρω χωριά και οικισμούς που συνδράμανε στο έργο της κατάσβεσης.

Η συνεργασία όλων είχε σαν αποτέλεσμα να περιοριστεί η φωτιά σε μικρή έκταση.

Σας ευχαριστούμε όλους!!

