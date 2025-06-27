Ηράκλειο: Κυκλοφορεί σε βιβλίο η εκτενής έρευνα του Μιχάλη Βρεττάκη για την "Κυρά του Χάνδακα"

Εκδόθηκε, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης, η εκτενής έρευνα του οικονομικού διπλωμάτη και συμπολίτη μας Μιχάλη Βρεττάκη για την Παναγία του Χάνδακα στη Βιέννη γνωστή και ως η Κυρά του Χάνδακα.

Η έρευνα αυτή αποκάλυψε την άγνωστη ιστορία της θαυματουργής εικόνας που προέρχεται από την Κρήτη και σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο της εκκλησίας του Αγίου Μιχαήλ στο κέντρο της Βιέννης, της δεύτερης αρχαιότερης εκκλησίας της πόλης, μπροστά από τα ανάκτορα των Αψβούργων .

Εικόνα είναι της κρητικής σχολής ζωγραφικής του 15ου αιώνα, διαστάσεων 105 επί 77 εκ., που μεταφέρθηκε στη Βιέννη το 1669, εξ αιτίας της παράδοσης του Ηρακλείου (Candia τότε) στους Οθωμανούς από τον Ενετό Μοροζίνι.

Συνοπτικά από την έρευνα, αποκαλύφθηκε η εκκλησία που ήταν τοποθετημένη η εικόνα στο Ηράκλειο (σήμερα σώζονται τα θεμέλια της, ορατά από ισόγειο καταστήματος). Επίσης περιγράφεται ο τρόπος μεταφοράς της στη Βιέννη και καταγράφονται θαύματα της στην αυστριακή πρωτεύουσα όταν ενέσκηψε πανώλη το 1679.

Παρουσιάζονται ένορκες μαρτυρίες για την προέλευση και θαύματά της στην Κρήτη, αναφέρονται οι εκδηλώσεις της παπικής εκκλησίας για τα εκατό χρόνια από τη μεταφορά της στη Βιέννη, τεκμηριώνεται ότι πρόκειται για εικόνα της κρητικής σχολής, αποδίδεται ο ύμνος οκτώ στροφών προς την τιμήν της τον 17ο αιώνα εκ των οποίων ο τρίτος ήταν αφιερωμένος στην Κρήτη, καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων και φωτογραφιών.

Επειδή ενίοτε μία φωτογραφία ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, είναι αξιοσημείωτη η προσέλευση των βιεννέζων στην περιφορά της εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της Βιέννης πριν την επανατοποθέτηση της στην εκκλησία το 1977, όταν ανευρέθη μετά από κλοπή της το 1975 !

Σε σχετική ανάρτησή του στο facebook ο κ. Βρεττάκης σημειώνει:

Ευχαριστώ από καρδιάς το Σεβασμιώτατο Κρήτης Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο για την πρωτοβουλία του να τυπωθεί σε βιβλίο η ιστορία της. Θερμές ευχαριστίες στην ενορία του Αγίου Δημητρίου στο λιμάνι και στον ιερατικώς προϊστάμενό της πρωτοπρεσβύτερο Εμμανουήλ Ζερβάκη, για τη συνδρομή του στην έκδοση του βιβλίου.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω και στους επιμελητές της έκδοσης αγαπητούς φίλους Ιωάννη Γ. Τσερεβελάκη και Δημήτριο Ε. Περοδασκαλάκη καθώς και στην Ελευθερία Μαυρογιάννη για την εξαιρετική σελιδοποίηση.

Είμαι ευτυχής που έρευνα αυτή ανέδειξε άλλο ένα ελληνικό θρησκευτικό κειμήλιο στο εξωτερικό που μαρτυρεί την ιστορική παρουσία και επιρροή της ελληνικής χριστιανικής παράδοσης και της κρητικής σχολής ζωγραφικής.

