Ημερίδα για τις συνέπειες του Π.Δ για την οριοθέτηση των οικισμών

O Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, υπό την αιγίδα του ΤΕΕ/ΤΑΚ και με τη στήριξη της ΠΕΔ Κρήτης , διοργανώνει Ημερίδα ενημέρωσης για τις συνέπειες του Προεδρικού Διατάγματος 129/2025, που εισάγει νέο πλαίσιο για την οριοθέτηση οικισμών με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27/05/2025, στην αίθουσα Μικρό Θέατρο του Πολιτιστικού Συνεδριακού κέντρου Ηρακλείου.

Η έκδοση του ΠΔ έχει προκαλέσει εκτεταμένες ανησυχίες τόσο στον τεχνικό κόσμο όσο και στις τοπικές κοινωνίες, καθώς εισάγει όρους και κριτήρια που ενδέχεται να επιδράσουν σημαντικά στην οικοδομική δραστηριότητα, στον σχεδιασμό Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και εν τέλει στην ιδιοκτησία και την οικονομική ζωή στην Ελληνική περιφέρεια.

Σε μια χρονική στιγμή, όπου οι θεσμικές ρυθμίσεις διαμορφώνουν καταιγιστικά το μέλλον της τοπικής ανάπτυξης, ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ανατολικής Κρήτης, δίνει την δυνατότητα ενημέρωσης και ανάπτυξης δημόσιου τεκμηριωμένου διαλόγου. Η πολεοδομική πολιτική δεν μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεών της από τους επιστημονικούς φορείς. Σε αυτό, αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφασή του, το Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, όπου ζητήθηκε : <<Ουσιαστική διαβούλευση και όχι προσχηματική στο πλαίσιο εκπόνησης των ΤΠΣ και ΕΠΣ με τις τοπικές κοινωνίες για ανίχνευση και εντοπισμό των πραγματικών αναγκών των οικισμών>>.

Η Hμερίδα απευθύνεται σε μηχανικούς, Δημοτικές Αρχές, στελέχη των Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΤΑ, μελετητές και ενεργούς πολίτες, δίνοντας βήμα σε έναν ειλικρινή και ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία.

Στόχος της εκδήλωσης, δεν είναι μόνο η αποσαφήνιση των τεχνικών σημείων του ΠΔ, αλλά και η ανάδειξη των ευρύτερων κοινωνικών και αναπτυξιακών συνεπειών που απορρέουν από τη νέα κανονιστική πραγματικότητα. Ως επιστημονικός φορέας της Ανατολικής Κρήτης, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να ανοίξουμε το δημόσιο διάλογο σε ένα θέμα που επηρεάζει την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, την τοπική οικονομία και τα δικαιώματα των πολιτών.

* Στην εκδήλωση έχουν καλεστεί όλοι οι βουλευτές και Δήμαρχοι του Νομού Ηρακλείου και του Νομού Λασιθίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Λάρισα: Η διπλή φρίκη που βίωναν τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν κακοποιημένα

Airbnb στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ - Ψάχνει αδήλωτα ακίνητα και κρυφά εισοδήματα