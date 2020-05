Με τη συναυλία «Η 9η του Μπετόβεν… αλλιώς» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου, συνεχίζεται το Σάββατο 9 Μαΐου 2020, στις 20:00, το πρόγραμμα με τις online πρεμιέρες από το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Δημήτρη Καρύδη, δύο διαπρεπείς ερμηνευτές, ο Χαράλαμπος Αγγελόπουλος και ο Τίτος Γουβέλης, ερμηνεύουν στο πιάνο την εκπληκτική διασκευή της Συμφωνίας Αρ. 9 σε Ρε ελάσσονα, Οp. 125 του Ludwig van Beethoven από τον Franz Liszt.

Τιμώντας το 2020 ως έτος αφιερωμένο στον εορτασμό για τη συμπλήρωση 250 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Γερμανού συνθέτη Ludwig van Beethoven (1770-1827), δύο από τους πλέον ταλαντούχους Έλληνες πιανίστες ερμηνεύουν την μαγική Ενάτη του Beethoven σε τέσσερα μέρη

στην εναρκτήρια συναυλία του 4ου Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου που δόθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2020.

Το 4ο Φεστιβάλ Πιάνου Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου και της ΔΕΠΑΝΑΛ, με την στήριξη της Π.Ε Ρεθύμνου και του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.

Η συναυλία θα μεταδοθεί από το κανάλι του ΠΣΚΗ στο YouTube καθώς και από την ιστοσελίδα www.cccc.gr, ενώ θα παραμείνει αναρτημένη, έτσι ώστε να μπορεί το κοινό να την παρακολουθήσει οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. Υπενθυμίζεται ότι στο κανάλι και την ιστοσελίδα του ΠΣΚΗ, έχουν ήδη αναρτηθεί οι συναυλίες:

• Της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ

• Το ρεσιτάλ πιάνου της Αλεξίας Μουζά

• Η συναυλία Savina Yannatou in Cretan Mode από το Jazz in Progress –

Heraklion Jazz Festival

• Η συναυλία της Ορχήστρας Δωματίου της Βιέννης

• Οι «Μουσικές Διαδρομές στο Λαβύρινθο V – Με αφετηρία στην Κρήτη…»

• Το μιούζικαλ «The Beatles: Love me Do!»

• Η συναυλία «Από την Δύση στην Ανατολή»

• Η συναυλία «Stavros Lantsias Quartet ft. Andreas Polyzogopoulos» από

το Jazz in Progress – Heraklion Jazz Festival

Η Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες και όλους τους συντελεστές για την ευγενική χορηγία και τη συγκατάθεσή τους, για τη διαδικτυακή μετάδοση της συναυλίας, κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του Covid 19.