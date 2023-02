Ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εντοπίστηκε πάνω από τις ΗΠΑ (βίντεο)

Ένα ύποπτο κινεζικό κατασκοπευτικό αερόστατο που έχει εντοπιστεί να πετά πάνω από απόρρητες τοποθεσίες τις τελευταίες ημέρες, παρακολουθούν οι ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι της Άμυνας δήλωσαν ότι είναι βέβαιοι ότι το «κατασκοπευτικό μπαλόνι μεγάλου υψομέτρου» ανήκε στην Κίνα. Πιο πρόσφατα εθεάθη να πετά πάνω από τη δυτική πολιτεία της Μοντάνα. Ωστόσο, η στρατιωτική ηγεσία αποφάσισε να μην το καταρρίψουν, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για τον κίνδυνο πτώσης συντριμμιών. Η Κίνα δεν έχει σχολιάσει ακόμη.

Ο Καναδάς ανακοίνωσε επίσης την Παρασκευή ότι παρακολουθεί «ένα πιθανό περιστατικό» που αφορά ένα κατασκοπευτικό αερόστατο, αλλά δεν είπε ποια χώρα μπορεί να βρίσκεται πίσω από αυτό. Ανέφερε ακόμα ότι συνεργάζεται στενά με τις ΗΠΑ για να «προστατεύσει τις ευαίσθητες πληροφορίες του Καναδά από απειλές ξένων μυστικών υπηρεσιών».

Το μπαλόνι πέταξε πάνω από τα Αλεούτια νησιά της Αλάσκας και διέσχισε τον Καναδά προτού εμφανιστεί πάνω από την πόλη Μπίλινγκς στη Μοντάνα την Τετάρτη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

HAPPENING NOW: Photo shows the massive Chinese spy balloon over Montana.

U.S. military is tracking the balloon. pic.twitter.com/RS52mQE9Og

— Antonio Sabato Jr (@AntonioSabatoJr) February 3, 2023