Το πιο τρυφερό βίντεο: Σκυλάκι, «φιλάει» και σκεπάζει το μωρό που κοιμάται

Τον γύρο των social media κάνει, τις τελευταίες ώρες, ένα βίντεο, το οποίο φτιάχνει τη διάθεση των απανταχού χρηστών.

Όλοι χαμογελούν στη θέα των feelgood στιγμών που έχουν καταγραφεί, όταν το σκυλάκι μίας οικογένειας, «φιλάει» το μωρό απαλά στο μέτωπο και, στη συνέχεια, τραβάει το πάπλωμα για να το σκεπάσει. Καθ’ όλη τη διάρκεια του βίντεο, το μωρό κοιμάται γαλήνιο ενώ, στη συνέχεια, το σκυλάκι, ξαπλώνει δίπλα στον λιλιπούτειο φίλο του.

Δείτε το βίντεο που «σκορπάει» χαμόγελα σε όλο το διαδίκτυο

This is one of the sweetest things I’ve ever seen. The kindness and caring of that dog is so touching and endearing. I love this ♥️ pic.twitter.com/moemeGhg4f

