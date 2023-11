Τρόμος σε πτήση λόγω αναταράξεων - Τραυματίστηκε μια γυναίκα (βίντεο)

Πανικό προκάλεσαν στους επιβάτες ενός αεροσκάφους Boeing 777-300 εχθές οι έντονες αναταράξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας πτήσης της Aeroflot που εκτελούσε το δρομολόγιο Πετροπαβλόσκ Καμτσάτσκι - Μόσχα. Όπως μεταδίδουν τα ρωσικά ΜΜΕ, μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια των αναταράξεων, ωστόσο δεν χρειάστηκε να νοσηλευτεί.

Bίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media δείχνει καταγράφει τις τρομακτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες την ώρα που πετούσαν πάνω από τα βόρεια Ουράλια όρη και το αεροσκάφος άρχισε ξαφνικά να «τραντάζεται» από τις αναταράξεις.

Επιβάτιδα που μίλησε κατόπιν στην Ιζβέστια περιέγραψε τι συνέβη στο αεροσκάφος. Σύμφωνα με την ίδια, πριν ξεκινήσει η ταλαιπωρία τους το πλήρωμα ενημέρωσε τους επιβάτες ότι θα έπεφταν σε αναταράξεις, ζητώντας τους να δέσουν τις ζώνες τους, όμως κανείς δεν περίμενε ότι το φαινόμενο θα είχε τέτοια ένταση.

«Ήταν πολύ τρομακτικό. Άρχισε ξαφνικά και πολύ έντονα. Η γυναίκα που τραυματίστηκε είχε πάει στην τουαλέτα και προσπαθούσε να φτάσει στη θέση της. Όταν το αεροπλάνο έκανε βουτιά χτύπησε στο κεφάλι», λέει χαρακτηριστικά.

"A number of passengers began to have panic attacks.", "The flight attendants showed up when the shaking stopped, giving them water — their hands were shaking with fear." : Passengers describe horrifying experience into a Turbulence.#flight #aircraft #turbulence pic.twitter.com/EPQIUvwHXb

