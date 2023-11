Avigail Idan: Η τραγική ιστορία της 4χρονης ομήρου που απελευθέρωσε η Χαμάς

Οι γονείς της δολοφονήθηκαν από τους μαχητές της Χαμάς μπροστά στα μάτια της και όταν έτρεξε στους γείτονες για βοήθεια, έπεσε στα χέρια τους. Αυτή είναι η συγκλονιστική ιστορία της Avigail Idan, της 4χρονης ομήρου που απελευθερώθηκε σήμερα και επέστρεψε στο Ισραήλ.

Avigail Idan has been freed. This little girl saw her parents murdered and had to crawl out from the under the bloodied body of her father.

She spent 51 days in Gaza without any family and in that time, turned 4.

So many people spoke up for her, including President Biden.… pic.twitter.com/UNRvaxa27q

