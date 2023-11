Ελεύθερη η 9χρονη όμηρος της Χαμάς που θεωρείτο νεκρή - Η συγκλονιστική αγκαλιά με τον μπαμπά της

Δεκαεπτά όμηροι που κρατούνταν από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εδώ και εβδομάδες αφέθηκαν ελεύθεροι χθες Σάββατο το βράδυ, έπειτα από μεγάλη αναμονή λόγω περιπλοκών της τελευταίας στιγμής, κατά τη δεύτερη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ του παλαιστινιακού κινήματος και του Ισραήλ, το οποίο σε αντάλλαγμα άφησε ελεύθερους 39 Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Η εκεχειρία αυτή, που συμφωνήθηκε υπό την αιγίδα του Κατάρ, προσέφερε μία ακόμη ημέρα ανάπαυλας στους κατοίκους της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας έπειτα από επτά εβδομάδες πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν σταματήσει από το πρωί της Παρασκευής, όπως και οι εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Χαμάς.

A video by the terror organization #HamasisISIS tonight for the minutes of the release of the abducted Israelis and foreigners. Maya Regev, 21, is walking with crutches. pic.twitter.com/yrtjikppQw — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) November 25, 2023

Μια Ισραηλινοϊρλανδή 9 ετών, η Έμιλι, είναι επίσης μεταξύ της ομάδας των 17 ομήρων που απελευθερώθηκαν, ανακοίνωσε ο Ιρλανδός πρωθυπουργός Λίο Βαράντκαρ, κάνοντας λόγο για «μια ημέρα τεράστιας χαράς και ανακούφισης».

That precious moment Emily Hand saw her father for the first time and Hila Rotem saw her uncle ❤️‍🩹 pic.twitter.com/DJW1s47xu6 — Hen Mazzig (@HenMazzig) November 26, 2023

«Δεν βρίσκουμε λέξεις για να περιγράψουμε τα συναισθήματά μας έπειτα από 50 δύσκολες και περίπλοκες ημέρες», δήλωσε ο Τόμας Χαντ, πατέρας της Έμιλι. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξαναβρίσκουμε την Έμιλι, αλλά παράλληλα σκεφτόμαστε (…) όλους τους ομήρους που δεν έχουν επιστρέψει ακόμη σπίτια τους».

Ο πατέρας της 9χρονης είχε συγκλονίσει τον κόσμο με μια συνέντευξη που έδωσε στο CNN όταν του είχε ανακοινωθεί ότι η κόρη του ήταν νεκρή, μια πληροφορία που ευτυχώς αποδείχθηκε αναληθής. Ο άνδρας είχε πει πως έμαθε με ανακούφιση ότι η κόρη του πέθανε, και δεν κρατείτο όμηρος στη Λωρίδα της Γάζας. «Μου είπαν: "Βρήκαμε την Έμιλι. Είναι νεκρή" και τότε απλά είπα "Ναι!" Είπα "ναι" και χαμογέλασα, γιατί αυτά ήταν τα καλύτερα νέα από τις πιθανότητες που γνώριζα ότι υπήρχαν», είπε ο Χαντ με τρεμάμενη φωνή. «Η κόρη μου ήταν είτε νεκρή, είτε στη Γάζα. Και αν ξέρει κανείς για το τι κάνουν στους ανθρώπους στη Γάζα, αυτό είναι χειρότερο από τον θάνατο», είπε.



A father's embrace! Tom Hand hugs his daughter 9-year-old Emily Hand as they reunite, after she was held captive for 50 days, by Hamas terrorists in Gaza! pic.twitter.com/LDYqQt9Pzm — Arsen Ostrovsky (@Ostrov_A) November 26, 2023

Μετά από ένα μήνα πένθους, πιστεύοντας ότι είχε σκοτωθεί, η οικογένειά της αποκάλυψε στις 6 Νοεμβρίου ότι οι ισραηλινές αρχές τους είπαν ότι το κορίτσι είναι όμηρος της Χαμάς και πιθανότατα κρατείται κάπου στην Λωρίδα της Γάζας.

Διαβάστε επίσης

Μεξικό: Εννιά νεκροί σε σύγκρουση ενόπλων

Πόλεμος στο Ισραήλ: Θερμή υποδοχή στους Παλαιστίνιους που απελευθερώθηκαν

Ιράν: Απαγχονίστηκε 17χρονος που είχε καταδικαστεί σε θάνατο για φόνο