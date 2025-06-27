Τρία και πλέον χρόνια πολέμου: Πώς είναι η καθημερινότητα στο Κίεβο σήμερα;

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εδώ και 40 μήνες είναι σε εξέλιξη, με τη ζωή στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα να συνεχίζεται, αλλά με τεράστιες δυσκολίες, ενώ οι βομβαρδισμοί της Ρωσίας εντείνονται όλο και περισσότερο.

Κόσμος που μένει στο Κίεβο περιέγραψε την κατάσταση στους Financial Times, με αρκετούς να τονίζουν ότι έχουν συνηθίσει τόσο πολύ τον πόλεμο, ώστε να μην αντιδρούν στις δυσάρεστες εξελίξεις.

Η Ντάρια Μαλιούτινα, καθηγήτρια ουκρανικής γλώσσας μαζί με τον σύζυγό της μένει τα τελευταία 10 χρόνια στην ουκρανική πρωτεύουσα, όταν εγκατέλειψαν το σπίτι τους στο Λουχάνσκ το 2015.

Το ζευγάρι κάποτε έτρεχε στα καταφύγια όποτε ηχούσαν οι σειρήνες, αλλά πλέον πηγαίνει στο μπάνιο του σπιτιού για να προστατευτεί, ενώ προσπαθεί να ηρεμήσει τον σκύλο τους που ταράζεται από τον συναγερμό και τις εκρήξεις.

Η Anya, μια 21χρονη φοιτήτρια πανεπιστημίου που ήρθε στο Κίεβο όταν εγκατέλειψε το σπίτι της στην πόλη Kryvyi Rih, δήλωσε ότι έχει συνηθίσει τα νυχτερινά πλήγματα, σε βαθμό που δεν σηκώνεται από το κρεβάτι της κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιθέσεων. «Κάθε φορά που ηχεί ο συναγερμός, η συγκάτοικος μου πηγαίνει στο ασφαλέστερο σημείο του διαμερίσματος μας, στο διάδρομο και κοιμάται εγώ. Εγώ μένω στο κρεβάτι, πολλές φορές δεν αντιλαμβάνονται τι συμβαίνει, έχω προσαρμοστεί», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τους Financial Times, μετά από τρία χρόνια πολέμου και περισσότερους από 1.700 συναγερμούς για αεροπορικές επιδρομές, οι αντιδράσεις δείχνουν ότι ο κόσμος αρχίζει να θεωρεί φυσιολογική την καθημερινότητα του πολέμου.

Κάποτε, όλοι οι κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας αναζητούσαν ένα από τα 4.000 καταφύγια της πόλης. Σήμερα, η σχετική ενημέρωση έχει ατονίσει, επειδή πολλοί διαλέγουν να μείνουν στα σπίτια τους.

Με βάση το δημοσίευμα, οι ρωσικές επιδρομές έχουν αυξηθεί, επειδή εξασθενεί η ουκρανική αεράμυνα. Επίσης, η Ρωσία έχει αλλάξει τις τακτικές της και πλέον χρησιμοποιεί πολλά drones, κυρίως τα ιρανικά Shahed μετά την άδεια παραγωγής που έλαβε από το Ιράν.

Επιπλέον, η Μόσχα έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγή πυρομαχικών που χρησιμοποιεί στις επιδρομές της, με αποτέλεσμα τα χτυπήματα να πολλαπλασιάζονται.

Ο Konrad Muzyka, διευθυντής της Rochan Consulting, μιας ομάδας με έδρα την Πολωνία που παρακολουθεί τον πόλεμο, δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed αυτή την άνοιξη από οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Τον Ιούνιο έχουν ήδη εκτοξεύσει 4.342, και αν διατηρηθεί ο σημερινός ρυθμός, το σύνολο μπορεί να ξεπεράσει τα 5.000 μέχρι το τέλος του μήνα», είπε στους FT.

Πηγή: newsbeast.gr

