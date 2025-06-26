Οδηγός ταξί χρέωσε 230 ευρώ για διαδρομή μισής ώρας και εξαφανίστηκε με τις αποσκευές του επιβάτη

Η επιλογή μιας διάσημης influencer να χρησιμοποιήσει ταξί για τη μετάβασή της στο αεροδρόμιο της κόστισε πολύ ακριβά, καθώς εκτός από τα 230 ευρώ τα οποία κλήθηκε να πληρώσει έχασε και τις αποσκευές της.

Άσχημη κατάληξη είχε η απόφαση μιας influencer να αποφύγει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για τη μετάβασή της στο αεροδρόμιο του San Juan και να επιλέξει ένα ταξί.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η influencer, με τους περίπου 47 εκατομμύρια ακόλουθους στο Tik Tok, η βραδινή διαδρομή με το ταξί από το σπίτι της στο αεροδρόμιο του San Juan δεν διήρκησε περισσότερο από μισή ώρα, αυτό ωστόσο δεν φαίνεται να εμπόδισε τον οδηγό να ζητήσει κόμιστρο ύψους 230 ευρώ.

Η influencer δεν δέχθηκε ότι η διαδρομή αυτή θα μπορούσε να της κοστίσει 230 ευρώ, αμφισβητώντας τον «επαγγελματία» οδηγό και τους ισχυρισμούς του.

Η συνέχεια ήταν ακόμα χειρότερη, καθώς ο οδηγός του ταξί θεώρησε σωστό να κλειδώσει τις πόρτες του αυτοκινήτου και να εγκαταλείψει το σημείο, στερώντας από την influencer τη δυνατότητα να πάρει τις αποσκευές της, τις οποίες εξακολουθεί να αναζητεί.

Το θύμα του ταξιτζί μοιράστηκε την εμπειρία που έζησε με τους χιλιάδες ακόλουθούς στης στα social media και πολύ γρήγορα το όλο περιστατικό έγινε viral, κάνοντας τον γύρο του κόσμου και υπενθυμίζοντας ότι κακοί επαγγελματίες υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Πώς να αποφύγεις τις απάτες με τα ταξί

Ένας εύκολος τρόπος να αποφύγεις την απάτη με τα ταξί είναι η χρήση εφαρμογών που μπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και έναν στοιχειώδη έλεγχο των επαγγελματιών οδηγών.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, μια ερώτηση πριν την έναρξη της διαδρομής για το κόστος θα μπορούσε να μας προφυλάξει από δυσάρεστες εκπλήξεις, ενώ σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ελέγχουμε αν και εφόσον το ταξίμετρο λειτουργεί και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε οι ενδείξεις του να μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες.

Πηγή: carandmotor.gr

