Τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού που συνόδευαν τα βομβαρδιστικά stealth S-2 χάθηκαν από τα ραντάρ

Βομβαρδιστικά stealth B-2 έχουν απογειωθεί από τη βάση τους στις ΗΠΑ με προορισμό μια αμερικανική αεροπορική βάση στο Γκουάμ.

Σύμφωνα με αναφορές, τα αεροσκάφη ανεφοδιασμού που συνόδευαν τα 6 stealth B-2 από τις ΗΠΑ στον Ειρηνικό Ωκεανό μόλις απενεργοποίησαν τους αναμεταδότες τους και «έγιναν αόρατα».

Θυμίζουμς ότι ιστοσελίδες εντόπισαν αρχικά τουλάχιστον έξι B-2 που πετούσαν με το διακριτικό MYTEE πάνω από τη δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών νωρίς το Σάββατο.

Αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-46 επίσης απογειώθηκαν από την ακτή της Καλιφόρνιας, ενώ αεροσκάφη KC-146 απογειώθηκαν αργότερα από τη Χαβάη, καθώς τα βομβαρδιστικά αναμενόταν να φτάσουν στην περιοχή.

Το B-2 Spirit έχει σχεδιαστεί για αποστολές μακράς ακτίνας δράσης και είναι ικανό να μεταφέρει τόσο συμβατικά όσο και πυρηνικά όπλα. Είναι το μοναδικό αεροσκάφος των ΗΠΑ που έχει κατασκευαστεί ειδικά για να διεισδύει σε περιοχές με ισχυρή αεράμυνα, συμπεριλαμβανομένων υπόγειων εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ιστότοπο UK Defence Journal, η εμπλοκή οκτώ ανεφοδιαστικών υποδεικνύει αποστολή μεγάλης εμβέλειας. Αν και το Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τον προορισμό ή τον σκοπό της αποστολής, η κλίμακα και ο συντονισμός της πτήσης υποδηλώνουν προγραμματισμένη ανάπτυξη δυνάμεων.

Τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του B-2 Spirit

Το B-2 Spirit είναι ένα stealth βομβαρδιστικό μακράς ακτίνας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σχεδιασμένο για να διεισδύει σε προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα και να πλήττει στόχους με συμβατικά ή πυρηνικά όπλα. Μπορεί να διανύσει πάνω από 6.000 ναυτικά μίλια χωρίς ανεφοδιασμό και να μεταφέρει έως 18 τόνους οπλισμού στο εσωτερικό του. Το σχεδιασμένο για αποφυγή ραντάρ σχήμα του το καθιστά κατάλληλο για αποστολές υψηλού κινδύνου σε καλά προστατευμένους στόχους. Βρίσκεται σε υπηρεσία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και αποτελεί βασικό στοιχείο των στρατηγικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Το B-2 είναι σε θέση να μεταφέρει τη βόμβα GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, ένα βαρέως τύπου κατευθυνόμενο πυρομαχικό σχεδιασμένο για την καταστροφή βαθιά υπόγειων στόχων. Το συγκεκριμένο όπλο, βάρους 30.000 λιβρών, μπορεί να διαπεράσει στρώματα εδάφους, βράχου και οπλισμένου σκυροδέματος πριν εκραγεί. Το βομβαρδιστικό μπορεί να μεταφέρει δύο τέτοιες βόμβες, επιτρέποντάς του να πλήξει οχυρωμένες εγκαταστάσεις σε μία μόνο αποστολή – ένα πλεονέκτημα που το καθιστά απαραίτητο για στόχους που δεν μπορούν να πληγούν με συμβατικές βόμβες ή πυραύλους cruise.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα πρέπει να αποφασίσει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να συμμετάσχουν σε πόλεμο με το Ιράν, αναμένεται να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο σήμερα.

The tankers reportedly supporting the B-2s have now turned off their transponders while maintaining a steady altitude of 25–26k ft. pic.twitter.com/5rjlXYUZ83

— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) June 21, 2025