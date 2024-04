Συναγερμός στο Σίδνεϊ: Eπίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο -Πληροφορίες για νεκρό (βίντεο)

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο Westfield Bondi Junction του Σίδνεϊ μετά από επίθεση με μαχαίρι που είχε σαν αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός ατόμου και τον τραυματισμό πολλών ανθρώπων το απόγευμα του Σαββάτου.

Η αστυνομία της NSW δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τις αναφορές αυτοπτών μαρτύρων πως τέσσερα άτομα έχουν μαχαιρωθεί.

Incident at Bondi Junction Westfield. Heard what sounded like gun shots when inside the centre and all ran out. People running along top level of bridge pic.twitter.com/xoBUUt9hbk — Ricardo Gonçalves (@BUSINESSricardo) April 13, 2024

BREAKING: Suspected terror attack in Sydney, Australia. Several people killed Different reports coming in on whether it’s a stabbing or shooting attack. People can be seen running inside the shopping mall in Bondi where the attack took place pic.twitter.com/q1kIBMTF6l — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

BREAKING: Multiple people stabbed at a Westfield Bondi Junction shopping centre in Sydney, Australia in a suspected terrorist attack. The sound of firing also heard. More details to follow pic.twitter.com/eXDqWDBTLn — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 13, 2024

Το NCA NewsWire ισχυρίζεται ότι υπήρξαν πολλά θύματα και οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι επρόκειτο για τυχαίο περιστατικό.

Δεκάδες περιπολικά και ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο το απόγευμα του Σαββάτου.

Βιντεοσκοπημένο υλικό δείχνει ανθρώπους να τρέχουν κατά μήκος της γυάλινης γέφυρας που συνδέει το εμπορικό κέντρο μαμούθ.

🚨#BREAKING: Multiple people reportedly killed in stabbing attack at Westfield Bondi Junction Shopping Centre Massive police and ambulance presence on the scene pic.twitter.com/U3rNbyXCwR — Avi Yemini (@OzraeliAvi) April 13, 2024

