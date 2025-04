Συναγερμός στο Λονδίνο: Μεγάλη πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος (βίντεο)

Μια τεράστια πυρκαγιά ξέσπασε σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο δυτικό Λονδίνο.

Περίπου 100 πυροσβέστες έδιναν μάχη με την πυρκαγιά στην πλατεία Αμπερντίν στο Μέιντα Βέιλ - με τους κατοίκους να έχουν λάβει συμβουλές να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά.

Thick Black Smoke And Flame Billows From Raging Inferno At London Substation. London Fire Brigade is advising people to stay inside keep doors and windows shut as toxic smoke fills the air.#BREAKING #MaidaVale @LondonFire pic.twitter.com/DNdyveWZpC — Loose Cannon News (@LooseCannonNews) April 29, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει καεί ένας ηλεκτρικός μετασχηματιστής. Η στέγη ενός γειτονικού κτηρίου κατοικιών φλεγόταν επίσης, ανέφερε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου που έλαβε περισσότερες από 170 κλήσεις σχετικά με την πυρκαγιά από τις 5:30 π.μ. περίπου την Τρίτη.

After Spain and Portugal yesterday - just a massive coincidence to have a second large UK substation fire in a few weeks Huge fire erupts at electrical substation in north-west London https://t.co/yKQVc7xpLU — dave lawrence 🐟🐟🐠 (@dave43law) April 29, 2025

Δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. «Πρόκειται για μια πολύ ορατή πυρκαγιά, η οποία παράγει πολύ καπνό», δήλωσε ο διοικητής του σταθμού Πολ Μόργκαν.

«Οι κάτοικοι καλούνται να κρατούν τα παράθυρα και τις πόρτες τους κλειστά και να αποφεύγουν την περιοχή όπου είναι δυνατόν». Πυροσβεστικές δυνάμεις από το Πάντινγκτον, το Γιούστον και άλλους σταθμούς έδιναν μάχη με την πυρκαγιά.

BREAKING: A fire has broken out at an electrical substation in West London. https://t.co/TC2ROCL7wW 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/IHy2jpXEvt — Sky News (@SkyNews) April 29, 2025

Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστό τι προκάλεσε την πυρκαγιά η οποία σημειώθηκε ένα μήνα αφότου το Χίθροου έκλεισε μετά από πυρκαγιά σε κοντινό ηλεκτρικό υποσταθμό. Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι δεν αντιμετωπίζει την πυρκαγιά ως ποινική υπόθεση, αφού ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.000 πτήσεις και επηρεάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες – Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται

Μπλακάουτ σε Ισπανία -Πορτογαλία: Ενθουσιώδεις κραυγές και χειροκροτήματα όταν ήρθε και πάλι το ρεύμα (βίντεο)

Ταχύπλοο... εκτοξεύτηκε στον αέρα με 320 χλμ/ώρα! (δείτε βίντεο)