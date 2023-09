Σεισμός στο Μαρόκο: Περισσότεροι από 800 οι νεκροί, σκάβουν με γυμνά χέρια για επιζώντες (βίντεο)

Ο σεισμός που χτύπησε το Μαρόκο είναι ο πιο θανατηφόρος του τελευταίου αιώνα. Έγινε αισθητός μέχρι την Πορτογαλία και άφησε πίσω νεκρούς, τραυματίες και ανυπολόγοστες καταστροφές σε σπίτια και ιστορικά μνημεία της αφρικανικής χώρας

Μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων δίνουν οι διασώστες στο Μαρακές και άλλες μεγάλες πόλεις του Μαρόκου, μετά από των σεισμό των 7,2 Ρίχτερ (6.8 σύμφωνα με άλλες μετρήσεις) που άφησε πίσω του τουλάχιστον 820 νεκρούς και περισσότερους από 672 τραυματίες.

Ο μεγαλύτερος σεισμός που πλήττει το Μαρόκο εδώ και 120 χρόνια «χτύπησε» νότια του Μαρακές στην οροσειρά του Άτλαντα. Δραματικά πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να υψώνεται στο Μαρακές - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και εξαιρετικά δημοφιλής τουριστική πόλη - καθώς τα κτήρια κατέρρευσαν και οι άνθρωποι έτρεχαν για να σώσουν τη ζωή τους.

Ο σεισμός που είχε επίκεντρο τα βουνά του Άτλαντα και προκάλεσε δονήσεις μέχρι την Πορτογαλία, αφάνισε ολόκληρες οικογένειες καθώς αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι άκουσαν «σπαρακτικές κραυγές και κλάματα» και είδαν αναστατωμένους συγγενείς να αναζητούν μανιωδώς με γυμνά χέρια τους αγαπημένους τους κάτω από τα συντρίμμια.

Βρετανοί τουρίστες που έχουν εγκλωβιστεί στο Μαρακές είπαν στην MailOnline πώς γλίτωσαν από τον «τρομακτικό» σεισμό και περιέγραψαν ότι κρύφτηκαν κάτω από τραπέζια και κοιμήθηκαν στο πάτωμα έξω από τα ξενοδοχεία τους.

Κυβερνητικός αξιωματούχος είπε ότι οι επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης βρίσκονται «σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα» και ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες και ημέρες. Και αυτό γιατί πολλά από τα θύματα βρίσκονται στην απόκρημνη ορεινή ύπαιθρο με μικρά αγροτικά χωριά, νότια του Μαρακές.

Οι περισσότερες ζημιές σημειώθηκαν εκτός πόλεων και το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά, επειδή τα αγροτικά κτίρια δεν αντέχουν τέτοιους σεισμούς.

Βίντεο δείχνουν κτήρια να έχουν μετατραπεί σε ερείπια και σκόνη, όπως επίσης τμήματα των διάσημων κόκκινων τειχών που περιβάλλουν την παλιά πόλη στο Μαρακές κατεστραμμένα. Άλλα πλάνα δείχνουν ότι οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τους ντόπιους να βοηθούν στην προσπάθεια απελευθέρωσης των παγιδευμένων χρησιμοποιώντας γυμνά χέρια.

Το υπουργείο Εσωτερικών απηύθυνε έκκληση για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στις εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών από το σεισμό που έπληξε τις επαρχίες Αλ Χάουζ, Ουαρζαζάτε, Μαρακές, Αζιλάλ, Τσιχαούα και Ταρουντάντ. Οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι οι περισσότεροι από τους νεκρούς θα βρεθούν σε δύσκολα προσβάσιμους οικισμούς εκτός των πόλεων.

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά έμειναν έξω στους δρόμους ανησυχώντας για πιθανούς μετασεισμούς. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός είχε προκαταρκτικό μέγεθος 6,8 Ρίχτερ όταν χτύπησε λίγο μετά τις 22:00, με δόνηση που διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα. Το Εθνικό Δίκτυο Σεισμικής Παρακολούθησης και Συναγερμού του Μαρόκου το μέτρησε στους 7 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Το αμερικανικό πρακτορείο ανέφερε ότι ένας μετασεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε 19 λεπτά αργότερα.

Στην πόλη Αλ-Χάουζ, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού, μια οικογένεια εγκλωβίστηκε στα ερείπια μετά την κατάρρευση του σπιτιού της, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στις παράκτιες πόλεις της πρωτεύουσας Ραμπάτ, στην Καζαμπλάνκα, τη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, και την τουριστική πόλη σέρφερ Εσσαουίρα. «Δεν υπάρχει μεγάλη ζημιά, περισσότερο πανικός», είπε κάτοικος της Εσαουίρα. «Ακούσαμε κραυγές την ώρα του σεισμού. «Ο κόσμος είναι στις πλατείες, στα καφενεία, προτιμά να κοιμάται έξω. Κομμάτια από προσόψεις έχουν πέσει».

Αισθητός μέχρι Πορτογαλία και Αλγερία

Ο σεισμός έγινε αισθητός μέχρι την Πορτογαλία και την Αλγερία, σύμφωνα με το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας και την Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Αλγερίας, που επιβλέπει την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης.

Οι άνθρωποι στην πρωτεύουσα Ραμπάτ, περίπου 350 χλμ. βόρεια του Ιγκίλ, και στην παραλιακή πόλη Ιμσουάν, περίπου 180 χλμ δυτικά της, εγκατέλειψαν επίσης τα σπίτια τους, φοβούμενοι έναν ισχυρότερο σεισμό, σύμφωνα με μάρτυρες του Reuters.

Στην Καζαμπλάνκα, περίπου 250 χιλιόμετρα βόρεια του Ιγκίλ, οι άνθρωποι που πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους ήταν πολύ φοβισμένοι για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. «Αισθανθήκαμε μια πολύ βίαιη δόνηση και συνειδητοποίησα ότι ήταν σεισμός», είπε ο Abdelhak El Amrani, ένας 33χρονος από το Μαρακές, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Μπορούσα να δω κτίρια να κινούνται. Δεν έχουμε απαραίτητα τα αντανακλαστικά για τέτοιου είδους καταστάσεις. Τότε βγήκα έξω και υπήρχε πολύς κόσμος εκεί. Οι άνθρωποι ήταν όλοι σε σοκ και πανικό. Τα παιδιά έκλαιγαν και οι γονείς ήταν συντετριμμένοι». Είπε ότι τα δίκτυα ρεύματος και τηλεφώνου έσβησαν για 10 λεπτά, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε.

Ο πιο θανατηφόρος σεισμός των τελευταίων ετών

Ο σεισμός της Παρασκευής (8/9) είναι ο πιο θανατηφόρος που έχει υποστεί το Μαρόκο από τον σεισμό στην Αλ Χοκέιμα το 2004. Συνέβη τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου κοντά στην παραλιακή πόλη της Μεσογείου.

Είχε μέγεθος, 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, αλλά και πάλι σκότωσε περισσότερους από 600 ανθρώπους και τραυμάτισε περισσότερους από 900. Έως και 15.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Ο πιο φονικός και καταστροφικός σεισμός στην ιστορία του Μαρόκου σημειώθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 1960.

Heart wrenching situation at #Morocco Almost 820+ people were died due to an #EarthQuake in Morocco last night... Many people were injured severely... Large no. of dead bodies burried under house roofs... My deepest condolences to their families... #PrayForMorocco 🙏… pic.twitter.com/KX0CsZf7co — ivd Prabhas (@ivdsai) September 9, 2023

Συνέβη κοντά στην πόλη Αγκαντίρ στη δυτική ακτή της χώρας, σκοτώνοντας περισσότερους από 12.000 ανθρώπους και αφήνοντας τουλάχιστον 35.000 άστεγους. Είχε σχετικά μέτριο μέγεθος 5,8 βαθμών, αλλά το μικρό του βάθος, η εγγύτητα στο Αγκαντίρ και η ποιότητα κατασκευής κτηρίων στην πόλη έκαναν τον αντίκτυπό του καταστροφικό.

Ο σεισμός προώθησε αλλαγές στους κατασκευαστικούς κανόνες του Μαρόκου, αλλά πολλά κτήρια - ειδικά αγροτικά σπίτια όπως αυτά που επλήγησαν περισσότερο στο νέο σεισμό - δεν είναι κατασκευασμένα για να αντέχουν τέτοιους σεισμούς.