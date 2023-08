Νορβηγία: Δραματικές στιγμές στη χώρα από τις πλημμύρες (βίντεο)

Ένα φράγμα σε ποταμό της Νορβηγίας κατέρρευσε μερικώς, με το νερό να ξεχύνεται ορμητικό από ένα μεγάλο άνοιγμα στη δομή, μια ακόμη καταστροφική συνέπεια της κακοκαιρίας Χανς που έχει προκαλέσει εκτεταμένες πλημμύρες στη χώρα.

To περιστατικό σημειώθηκε στον υδροηλεκτρικό σταθμό Μπρασκσρείντφος που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γκλόμα, του μεγαλύτερου στη χώρα. Σύμφωνα με το Reuters, οι γεννήτριες του φράγματος σταμάτησαν να λειτουργούν επειδή πλημμύρισε το κέντρο ελέγχου, με αποτέλεσμα το φράγμα να καταρρεύσει μερικώς.

⚠️❗🇳🇴 - ALERT #Norway: During a catastrophic flood, water entered a power plant in Braskereidfoss causing extensive damage.

The government is considering blowing up a dam after days of heavy rain in Scandinavia caused flooding.

