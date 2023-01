Νεπάλ: Συνετρίβη αεροσκάφος - Δεκάδες νεκροί - Συγκλονιστικά βίντεο

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines με 72 επιβαίνοντες στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), όπως δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ.

"Αναμένουμε ότι θα ανασύρουμε και άλλα πτώματα", δήλωσε ο Κρίσνα Μπαντάρι, εκπρόσωπος του στρατού, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. "Το αεροπλάνο έγινε κομμάτια".

Yeti Airlines ATR-72 aircraft crashes near Pokhara. 68 passengers on board. #BreakingNews #Nepal #नेपाल #यति pic.twitter.com/pQQnPM5iWZ

News- #Yeti Airlines plane going from #Kathmandu to Pokhara #crashed .

Another Video.. Plane crash in #Nepal.... A #Yeti Air ATR72 aircraft flying to #Pokhara from #Kathmandu has crashed, Aircraft had 68 passengers pic.twitter.com/kYsFdu4VyT

— Jaya Mishra (@anchorjaya) January 15, 2023