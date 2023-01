Σοκαριστικό βίντεο: Καταστηματάρχης καταβρέχει με κρύο νερό άστεγη για να τη διώξει

Θλίψη και οργή προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο ένα βίντεο από τον Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ, στο οποίο ένας ιδιοκτήτης γκαλερί εικονίζεται να καταβρέχει με λάστιχο μία άστεγη γυναίκα, επειδή καθόταν απέναντι από την επιχείρησή του.

Tον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα σοκαριστικό βίντεο, στο οποίο διακρίνεται ένας μαγαζάτορας στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ να ψεκάζει με μάνικα νερού άστεγη γυναίκα, έξω από το κατάστημά του, προκειμένου να την διώξει.

Η γκαλερί μοιράζεται έναν τοίχο με ένα εστιατόριο που ονομάζεται Barbarossa Lounge, όπου ο Gwin φαίνεται να ακουμπάει σε μια πύλη στο βίντεο και να καταβρέχει με παγωμένο νερό την άστεγη γυναίκα που ούρλιαζε έντρομη.

Το βίντεο κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ιδιοκτήτης γειτονικού καφέ ενώ όπως μετέδωσε το NBS News ο ιδιοκτήτης της γκαλερί, Collier Gwin, διαθέτει επώνυμους πελάτες, από μεγαλοεπιχειρηματίες και αθλητές μέχρι διάσημους ηθοποιούς.

Ο Gwin δήλωσε στο NBC Bay Area ότι “η γυναίκα είναι γνωστή στη γειτονιά” ενώ πρόσθεσε ότι στο παρελθόν χρειάστηκε να καλέσει πολλές φορές την αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες της περιοχής, αφού “γίνεται συχνά ενοχλητική“. “Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που μπορεί να γίνει. Θα την πάνε σε ένα καταφύγιο και θα την διώξουν σε δύο ημέρες”, δήλωσε ενώ δεν απάντησε στην ερώτηση γιατί ψέκασε τη γυναίκα.

Ο ιδιοκτήτης του γειτονικού καφέ δήλωσε από την πλευρά του ότι η γυναίκα “φαινόταν πάντα πολύ ήρεμη“, προσθέτοντας ότι “δεν μπαίνει ποτέ μέσα στην επιχείρηση, κοιμάται στο δρόμο“.

This man should be arrested. This is what white supremacist do abuse, homeless, Black people, anti-blackness in San Francisco. Nancy Pelosi Districk. You got a black woman who is the mayor. pic.twitter.com/pGgLDGPuOc

— Don Salmon (@dijoni) January 10, 2023