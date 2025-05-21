Νεκρός εντοπίστηκε πατέρας πέντε παιδιών που αγνοούνταν

Τραγικά κατέληξε η αναζήτηση ενός αγνοούμενου πατέρα πέντε παιδιών, καθώς ο άνδρας μετά από μια εβδομάδα εντοπίστηκε νεκρός και μάλιστα σε μια λίμνη που φημολογείται πως είναι στοιχειωμένη.

Ο 43χρονος Dustin Valencia εθεάθη τελευταία φορά να κάνει καγιάκ στη λίμνη Lanier στην Τζόρτζια, έγραψε η New York Post.

Από τη στιγμή που δεν εμφανίστηκε στο σχολείο να πάρει τα παιδιά του σήμανε συναγερμός και για μια εβδομάδα τον έψαχναν δύτες, drones, ενώ ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι σάρωναν την ακτή για κάποιο ίχνος του.

Τελικά, βρέθηκε νεκρός -από απροσδιόριστα αίτια μέχρι στιγμής- στη λίμνη, που φημολογείται ότι είναι στοιχειωμένη από το 1950.

Φωτογραφία από τις έρευνες αναζήτησης

Σύμφωνα με τον θρύλο, κάποτε μια γυναίκα έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και κατέληξε στον βυθό της λίμνης.

Έκτοτε, φέρεται να περιπλανιέται στην ακτή και πάνω στο νερό φορώντας ένα μπλε φόρεμα, σκοτώνοντας όσους τη βλέπουν.

Από το 1994, περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν πεθάνει στα νερά της λίμνης, με τους ντόπιους να υποστηρίζουν ότι ήρθαν σε επαφή με το φάντασμα.

Πηγή: newsbeast.gr

