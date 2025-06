Νέα Υόρκη: Μεθυσμένη επιτέθηκε σε γυναίκα, άρχισε να της τραβάει τα μαλλιά (βίντεο)

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τρίτης σε πτήση της Southwest Airlines, στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης, με αποτέλεσμα τη σύλληψη μιας 32χρονης επιβάτη.

Το επεισόδιο, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, σημειώθηκε λίγο πριν την απογείωση, όταν η επιβάτης Leanna Perry, εμφανώς μεθυσμένη, άρχισε να φέρεται βίαια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σωματική βλάβη, αφού τράβηξε μια άλλη επιβάτη από τα μαλλιά και την έβρισε.

Τα βίντεο δείχνουν όσα έγιναν, με την 32χρονη να κρατάει σφιχτά τα μαλλιά μιας γυναίκας, ενώ τη βρίζει, αποκαλώντας την «άχρηστη». Παρά τις εκκλήσεις άλλων επιβατών να αφήσει τα μαλλιά της γυναίκας, η Perry δεν σταματούσε.

NEW: Drunk Southwest Airlines passenger arrested after having a meltdown on a plane before takeoff at LaGuardia Airport.

32-year-old passenger Leanna Perry was seen kicking and screaming on the ground after assaulting a woman on the plane.

