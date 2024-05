Μπορέλ: Η ΕΕ να προχωρήσει επειγόντως σε ολοκληρωμένη λύση αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία

Την ανάγκη η ΕΕ να προχωρήσει «επειγόντως» σε μια «ολοκληρωμένη λύση αντιαεροπορικης άμυνας για την Ουκρανία, επισημαίνoυν ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

Το παραπάνω επισήμαναν με αφορμή τη ρωσική επίθεση σε σούπερ μάρκετ στο Χάρκοβο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 43.

Συγκεκριμένα, με σημερινή ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ο Σαρλ Μισέλ επισημαίνει τα εξής:

«Η ρωσική επίθεση σε σούπερ μάρκετ στο Χάρκοβο είναι φρικτή. Οι προσπάθειες της Ρωσίας να τρομοκρατήσει τους Ουκρανούς αμάχους ως μέρος του επιθετικού της πολέμου κατά της Ουκρανίας είναι εγκληματικές. Μαζί, μπορούμε να σταματήσουμε τις βίαιες επιθέσεις της Ρωσίας. Πρέπει να προχωρήσουμε επειγόντως σε μια ολοκληρωμένη λύση αντιαεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία.»

