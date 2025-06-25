Μακελειό στο Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί, μεταξύ αυτών και παιδιά, από πυροβολισμούς σε σπίτι

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν χθες βράδυ μέσα σε σπίτι στην πόλη Ιραπουάτο του κεντρικού Μεξικού, περιοχή που μαστίζεται από τη βία που σχετίζεται με το οργανωμένο έγκλημα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Πρόκειται για μια φρικτή πολλαπλή ανθρωποκτονία και διεξάγεται έρευνα», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, προσθέτοντας ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και παιδιά. Οι αρχές ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής γιορτής.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Γκουαναχουάτο, της πιο βίαιης πολιτείας της χώρας όπου έλαβε χώρα η επίθεση, επιβεβαίωσε την επίθεση.

«Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβόλα όπλα», ανέφερε το γραφείο πολιτικής ασφάλειας του Ιραπουάτο σε ανακοίνωσή του.

Πρόσθεσε ότι η τοπική κυβέρνηση καταδικάζει τη βία και εξέφρασε την αλληλεγγύη της στα θύματα, τους συγγενείς και άλλους πολίτες που επλήγησαν από «αυτή τη δειλή ενέργεια».

