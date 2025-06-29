Λιβυκά ΜΜΕ: Προς επικύρωση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης προχωρά προς την ομόφωνη επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, όπως αποκαλύπτει βουλευτής, μιλώντας στο The Libyan Observer υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η συμφωνία θα μπορούσε να εγκριθεί και να ψηφιστεί κατά τη διάρκεια επίσημης συνεδρίασης αυτή την εβδομάδα, πρόσθεσε.

Επέκταση της συνεργασίας τους σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο εξετάζουν Λιβύη και Τουρκία

Ο υπουργός Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Λιβύης, Καλίφα Αμντέλ Σαντέκ, είχε συνομιλίες με τον Τούρκο ομόλογό του, υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, για να διερευνήσουν τρόπους ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον ενεργειακό τομέα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του The Libyan Oserver.

Σύμφωνα με το υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Λιβύης, η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, επικεντρώθηκε στις ευκαιρίες συνεργασίας στην υπεράκτια και χερσαία εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και στην αποκατάσταση και ανάπτυξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης τον πιθανό ρόλο των τουρκικών εταιρειών σε έργα υδρογονανθράκων και στην ανάπτυξη υποδομών στον ενεργειακό τομέα της Λιβύης.

Οι συνομιλίες τόνισαν τη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων και της άντλησης διδαγμάτων από την εμπειρία της Τουρκίας στον τομέα, με στόχο την επίτευξη αμοιβαίων οφελών και την υποστήριξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης του ενεργειακού τομέα της Λιβύης.

Το υπουργείο τόνισε ότι η συνάντηση αποτελεί μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την ενίσχυση των περιφερειακών και διεθνών συνεργασιών, υποστηρίζοντας τους στόχους ενεργειακής μετάβασης και βιωσιμότητας.

