Κύμα καύσωνα στην Ευρώπη – Θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών σε δημοφιλείς τουριστικές πόλεις

Από τη Ρώμη στο Μιλάνο και σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη, ο καύσωνας επιμένει σήμερα, χωρίς να υπάρχει προοπτική μιας άμεσης υποχώρησης.

«Επρόκειτο να επισκεφθούμε το Κολοσσαίο, όμως η μητέρα μου παραλίγο να λιποθυμήσει», είπε η Βρετανίδα τουρίστρια Άννα Μπέκερ, που αναγκάστηκε να ακυρώσει την επίσκεψή της στο διάσημο ιταλικό αξιοθέατο λόγω της ζέστης.

Θερμοκρασίες που θα φθάσουν τους 43 βαθμούς Κελσίου αναμένονται σε ορισμένες περιοχές στο νότιο τμήμα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και σχεδόν ολόκληρη η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αποπνικτική ζέστη που προβλέπεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Έφτασε τους 46 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος στην Ισπανία

Ήδη από χθες, η Ισπανία κατέγραψε ένα ρεκόρ, που απομένει να επιβεβαιωθεί, από την αρχή της καταγραφής των δεδομένων, με 46 βαθμούς Κελσίου στη Γρανάδα, στην Ανδαλουσία (νοτιοδυτικά). Το προηγούμενο ρεκόρ ανερχόταν σε 45,2 βαθμούς Κελσίου στη Σεβίλλη τον Ιούνιο του 1965.

Ρεκόρ καταγράφηκαν επίσης και στη θάλασσα: η Μεσόγειος ξεπέρασε τους 26 βαθμούς Κελσίου στις Βαλεαρίδες, ένα όριο «τυπικό για τα μέσα Αυγούστου», σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Σε καθεστώς συναγερμού 21 ιταλικές πόλεις

Στην Ιταλία, 21 πόλεις τέθηκαν σε μέγιστο συναγερμό σήμερα για ακραία ζέστη, ιδίως το Μιλάνο, η Νάπολη, η Βενετία, η Φλωρεντία και η Ρώμη, όπου ασθενοφόρα έχουν σταθμεύσει σε κοντινή απόσταση από τουριστικά αξιοθέατα.

Τα τμήματα επειγόντων των ιταλικών νοσοκομείων έκαναν λόγο για μια αύξηση 10% των περιστατικών θερμοπληξίας, σύμφωνα με τον Μάριο Γκουαρίνο, τον αντιπρόεδρο της ιταλικής Εταιρείας Επείγουσας Ιατρικής που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσων, «ιδίως στις πόλεις, που όχι μόνο καταγράφουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά επίσης ένα σημαντικό ποσοστό υγρασίας».

Στη Βενετία, οργανώθηκαν δωρεάν επισκέψεις με ξεναγό για τους άνω των 75 ετών στα κλιματιζόμενα μουσεία και τα δημόσια κτίρια και στη Ρώμη προβλέπεται δωρεάν είσοδος στις πισίνες για τους άνω των 70 ετών.

Σε κόκκινο συναγερμό η Λισαβόνα

Στην Πορτογαλία, πολλές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Λισαβόνα, έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό έως αύριο το βράδυ εξαιτίας των «εξαιρετικά υψηλών τιμών μέγιστης θερμοκρασίας που επιμένουν», σύμφωνα με το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι επίσης μεγάλος, όπως στη Σικελία, όπου οι πυροσβέστες έδωσαν χθες μάχη με 15 μέτωπα.

Υψηλές θερμοκρασίες και στη Γαλλία

Η Γαλλία δεν έχει μείνει ανέπαφη από το επεισόδιο καύσωνα, που ξεκίνησε την Παρασκευή. Εκ των 95 διαμερισμάτων που μετρά η χώρα, 73 διαμερίσματα τέθηκαν σε πορτοκαλί συναγερμό, ενώ ο υδράργυρος αναμένεται να φθάσει στους 40 βαθμούς Κελσίου στις νότιες ακτές της Μεσογείου.

Μονάχα τα παράλια της Μάγχης (βόρεια) καταγράφουν θερμοκρασίες μικρότερες των 30 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους.

Όμως, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας Météo-France έχει ήδη προειδοποιήσει πως οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα τη Δευτέρα. Η κορύφωση, κατά την οποία μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 39 και 40 βαθμών Κελσίου θα είναι «αρκετά συχνές», θα λάβει χώρα «γύρω στην Τρίτη ή Τετάρτη, ανάλογα με τις περιοχές».

Πηγή: iefimerida.gr

