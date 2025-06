Κίνα: Η νέα μόδα στο TikTok υπόσχεται καλύτερο ύπνο, αλλά αποδεικνύεται θανάσιμη

Μια νέα και ανησυχητική τάση που έχει γίνει viral στα social media της Κίνας και στο TikTok υπόσχεται βελτίωση στον ύπνο, αλλά έχει ήδη προκαλέσει έναν θάνατο και σοβαρές ανησυχίες από ειδικούς.

Η μέθοδος, που διαδόθηκε αρχικά από τον 57χρονο Sun Rongchun από την πόλη Shenyang, περιλαμβάνει τη χρήση μιας ζώνης σε σχήμα U που τοποθετείται κάτω από το πιγούνι. Οι συμμετέχοντες την δένουν σε δέντρα ή κάγκελα – συχνά σε παιδικές χαρές – και αιωρούνται απαλά μπρος-πίσω, σε μια προσπάθεια να χαλαρώσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου τους.

In Shenyang, China, some people are trying a strange way to sleep better by gently swinging while hanging from their necks with a belt for a few minutes 😳🛌

pic.twitter.com/jqtxd5AzfK

— Tansu Yegen (@TansuYegen) May 28, 2025