Καναδάς: 15 νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο στη Μανιτόμπα (βίντεο-φωτο)

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Πέμπτη στην επαρχία Μανιτόμπα του Καναδά, όταν ένα φορτηγό χτύπησε ένα μικρό λεωφορείο που μετέφερε ομάδα κυρίως ηλικιωμένων, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Το δυστύχημα είναι ένα από τα πιο θανατηφόρα τροχαία στην πρόσφατη ιστορία του Καναδά.

Η σύγκρουση σημειώθηκε στη συμβολή δύο μεγάλων δρόμων κοντά στην πόλη Κάρμπερι στη νοτιοδυτική Μανιτόμπα, 170 χιλιόμετρα δυτικά του Γουίνιπεγκ. Οι επιβάτες του λεωφορείου πήγαιναν σε καζίνο στο Κάρμπερι, ανέφερε το κρατικό δίκτυο CBC News, επικαλούμενο εκπρόσωπο του καζίνο.

«Μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί ότι πέθαναν ως αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης», δήλωσε ο βοηθός επίτροπος Ρομπ Χιλ, ο οποίος διοικεί τη Βασιλική Καναδική Εφιππη Αστυνομία της Μανιτόμπα.

