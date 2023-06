Χάρβαρντ: Ο διευθυντής του νεκροτομείου της Ιατρικής Σχολής διώκεται για εμπορία οργάνων και λειψάνων

Ο διευθυντής του νεκροτομείου της σχολής ιατρικής του περίβλεπτου αμερικανικού πανεπιστημίου Χάρβαρντ, η σύζυγός του και άλλα τέσσερα πρόσωπα κατηγορούνται από τη δικαιοσύνη των ΗΠΑ για εμπορία ανθρωπίνων οργάνων και λειψάνων, ανακοινώθηκε χθες.

«Μερικά εγκλήματα είναι αδύνατο να κατανοηθούν», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην Πενσιλβάνια, ο Τζέραρντ Κάραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Τύπου που γνωστοποιεί τη σύλληψη και την απαγγελία κατηγοριών στον Σέντρικ Λοτζ, 55 ετών, και στη σύζυγό του Ντενίζ Λοτζ, 63 ετών.

Το ζευγάρι και άλλα τέσσερα πρόσωπα διώκονται μεταξύ άλλων για «συνέργεια στην κλοπή και την παράνομη μεταφορά κλεμμένων ειδών», αναφέρει το δελτίο Τύπου, που επιβεβαιώνει πληροφορίες της Boston Globe, της εφημερίδας της Νέας Αγγλίας, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

NEW: Cedric Lodge said nothing to reporters as he walked out of federal court in NH after his initial appearance. He is accused of stealing body parts from the morgue at Harvard Medical School and selling them. He has to appear next in Pennsylvania — date TBD. #WBZ pic.twitter.com/FUreUicgS1

