Ισραηλινή επίθεση στο Ιράν: Σύντομα η εκδίκηση της Τεχεράνης - Τουλάχιστον 78 οι νεκροί

Λίγο νωρίτερα, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού τόνισε πως ο στρατός του Ισραήλ εργάζεται βάσει ενός σχεδίου επίθεσης κατά στάδια και ότι η επιχείρηση μπορεί να είναι μακρά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες επιθέσεις.

Footage released by the IDF shows Israeli Air Force fighter jets and Israeli Navy missile boats shooting down drones launched from Iran earlier today. pic.twitter.com/At1pYzb4Rp

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) June 13, 2025