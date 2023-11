Ισλανδία: «Τρέμει» και κόβεται στα δύο η γη από τους σεισμούς λόγω του ηφαιστείου (βίντεο)

Η σεισμική δραστηριότητα στην Ισλανδία συνεχίζεται και οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος για την έκρηξη του ηφαιστείου παραμένει.

Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έχουν καταγραφεί 900 σεισμοί, αλλά σε σχέση με τις τελευταίες ημέρες το μέγεθός τους είναι κατά μέσο όρο μικρότερο.

Πάντως ένα υπόγειο «ποτάμι» μάγματος (λιωμένων πετρωμάτων) με μήκος 15 χιλιόμετρα παραμένει ενεργό. Υπολογίζεται ότι το μάγμα είναι μόλις 800 μέτρα από την επιφάνεια της γης. Άμεσος παραμένει ο κίνδυνος για την πόλη Γκρίνταβικ, με 4.000 κατοίκους, η οποία έχει εκκενωθεί για λόγους ασφαλείας.

Στους δρόμους της πόλης και στον ύπαιθρο έχουν εμφανιστεί βαθιές ρωγμές, αναφέρει το BBC.

JUST IN - Video shows massive crack emanating steam in the center of Grindavik town of Iceland as the Island nation braces for a potential volcanic eruption pic.twitter.com/C6pK2NkGmW — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 13, 2023

New aerial footage from Grindavik, Iceland, shows a large crack in the center of the town with apparent steam emanating from it. pic.twitter.com/Mjlxafr8ot — Nahel Belgherze (@WxNB_) November 13, 2023

Whoahh! Extensive damage to roads west of #Grindavik, #Iceland. All roads are still closed to public traffic. 📹 Road administration pic.twitter.com/Vg6Ee9zEFe — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 13, 2023

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν καταγραφεί χιλιάδες δονήσεις στη χερσόνησο Ρεϊκιάνες, η οποία «ξύπνησε» ηφαιστειακά έπειτα από οκτώ αιώνες.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω του κινδύνου ηφαιστειακής έκρηξης.

Η πόλη Γκρίνταβικ απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα από το διεθνές αεροδρόμιο Κέφλαβικ, το οποίο λειτουργεί κανονικά.

Το 2010 η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajokull είχε εκτοξεύσει τεράστιες ποσότητες τέφρας οι οποίες είχαν προκαλέσει χάος στις αερομεταφορές σε όλη την Ευρώπη. Για την ώρα, όμως, δεν υπάρχει παρόμοιος κίνδυνος.

