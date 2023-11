Ισλανδία: «Συναγερμός» για επικείμενη έκρηξη ηφαιστείου - Συνεχείς σεισμοί, εκκενώθηκε πόλη (βίντεο)

Την προοπτική μιας επικείμενης ηφαιστειακής έκρηξης αντιμετωπίζει η Ισλανδία.

Οι κάτοικοι της πόλης Γκριντάβικ ήδη από το Σάββατο εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, όταν οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας κήρυξαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή.

Iceland’s Fagradalsfjall Volcano is now openly active. (6 seconds) No volcanic activity had occurred on the peninsula for 815 years until the fissure opened up in 2021. Seismic and now volcanic activity at this location has increased dramatically in the last 40 days. pic.twitter.com/cugj5SU9qk — Rebel Prazz (@rebelprazz) November 13, 2023

Residents of an Icelandic town home to 4,000 people have been allowed by the authorities to gather their personal belongings ahead of an expected #volcano eruption in the coming hours or days.#Iceland #Icelandic #Earthquake #Grindavik #Reykjavík #icelandvolcano #Icelandic pic.twitter.com/H49PiNUyjb — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) November 13, 2023

Οι αρχές έφτασαν στην απόφαση της εκκένωσης του Γκρίνταβικ, καθώς η παρακολούθηση έδειξε ότι ένας διάδρομος από μάγμα εκτείνεται κάτω από την κοινότητα, όπως δήλωσε το Μετεωρολογικό Γραφείο της Ισλανδίας. Η πόλη των 3.400 κατοίκων βρίσκεται στη χερσόνησο του Ρέικιανες, περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Ρέικιαβικ.

Το παρακάτω βίντεο δείχνει το πόσο εύθραυστο έγινε το οδόστρωμα από τη θερμότητα που εκπέμπεται λόγω του μάγματος που περνάει κάτω από τον δρόμο.

🚨 Grindavik Iceland - people have discovered massive hollow spaces behind the cracks that left behind from swarm of Earthquakes in Grindavik 🌋🇮🇸#Iceland #Earthquake #Emergency #Volcano #Grindavik #BlueLagoon pic.twitter.com/XsgBrU0ukv — T R U T H P O L E (@Truthpolex) November 12, 2023

Οι Αρχές αύξησαν επίσης τον αεροπορικό συναγερμό τους σε πορτοκαλί, υποδεικνύοντας αυξημένο κίνδυνο ηφαιστειακής έκρηξης. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για την αεροπορία, επειδή μπορούν να εκτοξεύσουν τέφρα ψηλά στην ατμόσφαιρα, προκαλώντας βλάβη στους κινητήρες, τα συστήματα ελέγχου πτήσης καθώς και να μειώσουν την ορατότητα.

Μια μεγάλη έκρηξη στην Ισλανδία το 2010 προκάλεσε εκτεταμένες διαταραχές στα αεροπορικά ταξίδια μεταξύ Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής, κοστίζοντας στις αεροπορικές εταιρείες περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια καθώς ακύρωσαν πάνω από 100.000 πτήσεις.

Η εκκένωση έρχεται μετά από εκατοντάδες μικρούς σεισμούς καθημερινά στην περιοχή για περισσότερες από δύο εβδομάδες, καθώς οι επιστήμονες παρακολουθούν τη συσσώρευση μάγματος περίπου 5 χιλιόμετρα κάτω από τη γη.

Xρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναρτούν βίντεο από τη στιγμή των σεισμών, ωστόσο παραμένουν όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ψύχραιμοι, καθώς τις τελευταίες δυο εβδομάδες οι σεισμοί είναι ένα διαρκές φαινόμενο.

#BREAKING Another video out of Grindavik showing a woman experiencing the constant earthquakes occurring in Iceland. The running number is now 2798 earthquake in the last 48 hours. pic.twitter.com/kya31TdiLE — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) November 13, 2023

Η ανησυχία για πιθανή έκρηξη αυξήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν ένας σεισμός μεγέθους 4,8 βαθμών έπληξε την περιοχή, αναγκάζοντας το διεθνώς γνωστό γεωθερμικό θέρετρο Blue Lagoon να κλείσει προσωρινά.

#Fagradalsfjall volcano in #Iceland is going to erupt❗️

Iceland has seen 1,400 #earthquakes over the past 24 hours according to the Icelandic Meteorological Office.

Because the #volcano could erupt at any time, Iceland declared a state of emergency on the Nov,11th.

When an… pic.twitter.com/f16Fx66351 — Pandaeyes (@Pandaeyes1111) November 13, 2023

Η σεισμική δραστηριότητα ξεκίνησε σε μια περιοχή βόρεια του Γκρίνταβικ όπου υπάρχει ένα δίκτυο κρατήρων ηλικίας 2.000 ετών, δήλωσε ο καθηγητής γεωλογίας Pall Einarrson. Ο διάδρομος του μάγματος έχει μήκος περίπου 10 χιλιόμετρα και εξαπλώνεται, είπε.

«Οι μεγαλύτεροι σεισμοί προήλθαν από εκεί, κάτω από αυτή την παλιά σειρά κρατήρων, αλλά από τότε (ο διάδρομος του μάγματος) έχει επιμηκυνθεί, πέρασε κάτω από την αστική περιοχή στο Γκρίνταβικ και κατευθύνεται ακόμη πιο μακριά και προς τη θάλασσα», είπε.

