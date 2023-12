Ινδία: Περισσότεροι από 14 νεκροί και εκατοντάδες εγκλωβισμένοι - Από τις πλημμύρες και τον κυκλώνα

Περισσότεροι από 14 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Τσενάι, στην νοτιοανατολική Ινδία, και στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές που ξεκίνησαν στις αρχές της εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι και εργοστάσια κλειστά στην πόλη αυτή, τέσσερις ημέρες αφού ο κυκλώνας Μιτσάουνγκ σάρωσε τις ακτές της.

Όπως αναφέρουν οι αρχές, κάποιες περιοχές χαμηλού υψομέτρου του κρατιδίου εξακολουθούν να είναι πλημμυρισμένες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εθελοντές μεταφέρουν τρόφιμα και άλλες προμήθειες στους ανθρώπους που έχουν παγιδευτεί από τα νερά στα σπίτια τους σε φτωχές συνοικίες και άλλες περιοχές.

India Today team tagged along with the Indian Navy team while they were distributing food to flood-affected residents of Madipakkam in Chennai. Here’s a ground report.#ReporterDiary (@shilpa1308) pic.twitter.com/H6BrtjMH80

— IndiaToday (@IndiaToday) December 7, 2023