Χιλή: Τρομακτικό δυστύχημα με αεροσκάφους - Χτύπησε σε καλώδια, πήρε φωτιά και έπεσε σε αυτοκίνητα

Τραγική κατάληξη είχε η πτήση ενός μικρού αεροσκάφους που συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στο αεροδρόμιο Πανγκιλέμο στην κεντρική Χιλή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας το αεροσκάφος τύπου Ayres Turbo Trush που έκανε χαμηλή πτήση για να ρίξει νερό από μικρή απόσταση χτύπησε σε καλώδια ρεύματος με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά στον αέρα και να πέσει φλεγόμενο σε αυτοκινητόδρομο.

Δείτε το βίντεο:

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 16, 2024