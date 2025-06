Γερμανία: Όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος - Τι εξετάζει η αστυνομία

Όχημα έπεσε πάνω σε ομάδα ανθρώπων στην πόλη Πασάου, στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο dpa, η τοπική αστυνομία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο η ενέργεια να έγινε σκόπιμα από τον οδηγό.

#BREAKING A man has driven a car into a group of people in the southern German city of Passau, police say, adding that they have not ruled out that the action was done on purpose pic.twitter.com/DC9r2m8x69

— dpa news agency (@dpa_intl) June 7, 2025