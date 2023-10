Γάζα: Νεκροί από τον βομβαρδισμό της ελληνορθόδοξης εκκλησίας - Στον "αέρα" η ανθρωπιστική βοήθεια

Τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων φέρεται να προκάλεσε βομβαρδισμός της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου, της παλαιότερης χριστιανικής εκκλησίας της Γάζας, όπου είχαν καταφύγει πολλοί άμαχοι, χριστιανοί αλλά και Παλαιστίνιοι.

Ωστόσο, πηγές από την περιοχή εκφράζουν φόβο για περισσότερα θύματα, καθώς μιλούν για δεκάδες εγκλωβισμένους κάτω από τα ερείπια.

Gaza |

The Israeli massacre against the Palestinian Christian community after bombing the Church of Saint Porphyrius (3th oldest church in the world), leading to 40 Palestinians murdered.

Death tolls expected to dramatically rise in the upcoming hours pic.twitter.com/8dKpFWsZ6d

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) October 19, 2023