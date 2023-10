Βομβαρδίστηκε η εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα – Ένα μικρό παιδί νεκρό

Ένα παιδί σκοτώθηκε και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν μετά από Ισραηλινή βομβιστική επίθεση στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα, όπου είχαν καταφύγει εκατοντάδες εκτοπισμένοι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν ότι τα Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στη συνοικία Al-Zaytoun στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας ένα κορίτσι και τραυματίζοντας δεκάδες ανθρώπους.

🚨 Important Update:

More than 400 people from different religions, including Christians and Muslims, went to a Greek Orthodox Church for safety.

Unfortunately, the church was bombed by the Israelis, putting the lives of those inside, including injured and missing people, in… pic.twitter.com/DocYSqpXqr

— حبیبہ (@U_HRao1) October 19, 2023