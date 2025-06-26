Ερντογάν: H Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί από τα F-35

H Τουρκία δεν έχει παραιτηθεί από τα αεροσκάφη F-35, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα του άδικα αποβλήθηκε από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς και πως πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει τεχνικές και πολιτικές διαστάσεις, επί του οποίου οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους κατά την πτήση της επιστροφής του στην Τουρκία από την Ολλανδία, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις, λέγοντας ότι αυτές εισέρχονται σε μία νέα εποχή και παρά τις διακυμάνσεις τους, εξακολουθούν να είναι στρατηγικές.

«Δεν έχουμε παραιτηθεί από τα F-35. Συζητάμε με τους συνομιλητές μας την πρόθεσή μας να επιστρέψουμε στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα των F-35 είναι μία διαδικασία με τεχνική και πολιτική διάσταση. Η Τουρκία έχει αποκλειστεί άδικα από το πρόγραμμα. Ανέκαθεν επικρίναμε αυτή την κίνηση, η οποία δεν συνάδει με το πνεύμα της Συμμαχίας. Συζητήσαμε το θέμα στις συνομιλίες μας με τον κ. Τραμπ. ‘Αρχισαν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις. Θεού θέλοντος θα υπάρξει πρόοδος», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος όταν ρωτήθηκε τι μέλλει γενέσθαι με την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Ο Τουρκος πρόεδρος είπε επίσης ότι η αντιαεροπορική άμυνα της Τουρκίας δεν εξαντλείται στο ρωσικής κατασκευής πυραυλικό σύστημα S400, το οποίο αποτέλεσε την αιτία για την αποβολή της Άγκυρας από το πρόγραμμα των F35.

Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα της τουρκικής αντιαεροπορικής άμυνας, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε: «Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πολυεπίπεδο σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε πυραύλους (που να φθάνουν) σε διάφορα ύψη και να λειτουργούν μεταξύ τους αρμονικά, σαν τα μέλη ενός σώματος. Έχουμε φτάσει ως χώρα σε ένα σημείο, αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτό. Πρέπει να αυξήσουμε τις πυραυλικές μας ικανότητες. Κατασκευάζουμε ένα σύστημα που ενσωματώνει πολλά συστήματα, δηλαδή τον “Ατσάλινο Θόλο” μας, συνδυάζοντας συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας σε διαφορετικά ύψη, τους αισθητήρες μας και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, υλοποιούμε το “σύστημα των συστημάτων”. Διαθέτουμε τα εξαιρετικά οπλικά συστήματα Siper, Korkut, Hisar, Sungur και πολλά άλλα που αναπτύξαμε με εγχώριους και εθνικούς πόρους. Αν μέναμε στη γωνία μας λέγοντας ότι “όπως και να ‘χει θα τα αγοράσουμε από κάπου” ή “όσο έχουμε χρήματα θα μας τα πωλούν”, θα είχαν συμβεί όλα αυτά; Όχι».

Αναφορικά με τις σχέσεις της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε πως «με τον φίλο μου Τραμπ ανοίγουμε την πόρτα για μια νέα εποχή στις τουρκοαμερικανικές σχέσεις». Επιχειρώντας δε να δώσει ένα παράδειγμα επ’ αυτού, είπε ότι «η τηλεφωνική διπλωματία μεταξύ μας με τον Τραμπ δεν έχει ξεπεράσει τις 24 ώρες μέχρι σήμερα. Αν τον καλέσω, απαντά αμέσως μέσα σε 24 ώρες».

Σημείωσε επίσης ότι ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία είναι πολύ ευαίσθητος σε αυτά τα θέματα. «Προσπαθούμε να κάνουμε βήματα που θα φέρουν ανάπτυξη στις χώρες μας», ανέφερε και προσέθεσε: «Σε περιφερειακά ζητήματα, με έμφαση στη Συρία, έχουμε εκφράσει και συνεχίζουμε να εκφράζουμε με σαφήνεια, σε όλα τα επίπεδα, τις ευαισθησίες μας στην αμερικανική πλευρά, ιδίως όσον αφορά τις Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας (SDF, σ.σ. τις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας)».

«Οι τουρκοαμερικανικές σχέσεις, αν και παρουσιάζουν διακυμάνσεις κατά καιρούς, έχουν πάντα στρατηγική σημασία. Οι εποικοδομητικές επαφές με τον κ. Τραμπ έχουν επίσης επιτρέψει τη εγκαθίδρυση γεφυρών κατανόησης σε ορισμένα δύσκολα θέματα» τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Για τον Πόλεμο της Ουκρανίας και τον διαμεσολαβητικό ρόλο της Άγκυρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι ο τελικός του στόχος είναι να πραγματοποιηθεί στην Τουρκία μια συνάντηση σε επίπεδο ηγετών. Διευκρίνισε δε ότι μετέφερε τη θέση του αυτή στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη συνάντησή τους στη Χάγη. «Αν ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν έλθει στην Κωνσταντινούπολη ή την Άγκυρα για να βρούμε λύση, θα έρθω και εγώ στην Κωνσταντινούπολη ή την Άγκυρα» φέρεται να απάντησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ταγίπ Ερντογάν, «η Ουκρανία και η Ρωσία έχουν επανειλημμένα δείξει ότι εμπιστεύονται την Τουρκία. Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη άνοιξαν ένα παράθυρο στην ειρήνη. Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εξελίξεις επί του πεδίου περιορίζουν το εύρος της διπλωματίας, αλλά δεν θα αφήσουμε να χαθεί και η παραμικρή ελπίδα για την ειρήνη».

Αναφερόμενος, τέλος, στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Χάγης, είπε ότι συζήτησε μαζί του και για την Κύπρο.

ΝΑΤΟ: Καταληκτική συμφωνία στην ιστορική Σύνοδο για την αύξηση της αμυντικής δαπάνης στο 5%

Αθήνα: Τροχαίο δυστύχημα - Νεκρός 58χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

Κι άλλοι επαγγελματίες... στο μάτι του Big Brother της Εφορίας