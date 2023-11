Βρετανία: Σύγκρουση Σούνακ-Στάρμερ στη βουλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μονομαχία στην Βουλή των Κοινοτήτων ανάμεσα στον Ρίσι Σούνακ και τον ηγέτη των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ, προκάλεσε σήμερα η ακύρωση από τον Βρετανό Πρωθυπουργό της συνάντησης με τον Έλληνα ομόλογό του, λόγω του ζητήματος των Γλυπτών του Παρθενώνα. Για “μικροπολιτική” έκανε λόγο ο Στάρμερ, κατηγορώντας τον Ρίσι Σούνακ ότι προσπάθησε να ταπεινώσει έναν από τους πιο σημαντικούς εταίρους της Βρετανίας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Απαντώντας ο Βρετανός Πρωθυπουργός, υποστήριξε ότι η συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποδείχθηκε ακατάλληλη εφόσον σκοπός της, από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού, δεν ήταν να συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα για το μέλλον, αλλά μάλλον να αναλυθούν και να επαναληφθούν ζητήματα του παρελθόντος. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ισχυριζόμενος ότι “αθετηθήκαν συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις”. “Όταν άνθρωποι δίνουν δεσμεύσεις πρέπει να τις κρατούν”, δήλωσε, επιμένοντας στο αφήγημα της Ντάουνινγκ Στριτ ότι η ελληνική πλευρά είχε συμφωνήσει να μην τεθεί θέμα επανένωσης των Γλυπτών.

Labour leader Keir Starmer asks Rishi Sunak why he cancelled a meeting with Greek PM Kyriakos Mitsotakis meant to address "serious issues"

Sunak says "specific commitments and specific assurances were made... and then were broken"

#PMQs https://t.co/rCYL22wvqX pic.twitter.com/IQQf7Q47OL

— BBC Politics (@BBCPolitics) November 29, 2023