Οι Βρετανοί «κατακεραυνώνουν» τον Σούνακ: «Πολύ κακή διπλωματία. Μπορεί να γίνει ενήλικος;»

I'm watching "Rishi Sunak 'cancels' meeting with Greek PM as row over Elgin Marbles' return rumbles on" https://t.co/PO56Yp3GKt via @ITVX The attitude of the British Government is contemptuous of Greece. The Parthenon marbles are GREEK PROPERTY and must be returned to Greece.

— Philip Hugh Price (@PhilipHugh44893) November 28, 2023

«Όταν νιώθεις ντροπή για την ταυτότητα και την κληρονομία σου θα νιώθεις πάντα κατώτερος παρά τα πλούτη και τη φήμη σου και θα συμπεριφέρεσαι σαν τον Σούνακ»

When you are ashamed of your identity and your heritage, feeling always inferior despite your fortune and fame, you act like #Sunak #Elgin_Marbles #Parthenon #Greece #Mitsotakis

«Θα αναλάβει ποτέ την ευθύνη για τις λεηλασίες του παρελθόντος η Μεγάλη Βρετανία και θα κάνει το σωστό;» ρωτά ένας άλλος σχολιαστής.

Will 🇬🇧 ever own up to its pillaging past & do the right thing? pic.twitter.com/HzaggYULiO

Mitsotakis said Sun the marbles should be returned to Greece.

⚡️ UK PM Rishi Sunak Cancels Tuesday Meeting with Greek Counterpart Kyriakos Mitsotakis - as Diplomatic Row Breaks Out Over Stolen Parthenon Marbles

«Ο Σούνακ ακύρωσε τη συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό την τελευταία στιγμή γιατί... ενοχλήθηκε από τις απόψεις που εξέφρασε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Πόσο πιο θλιβερός μπορεί να γίνει ένας ενήλικος;»

Sunak cancels a meeting with the Greek PM at short notice because ...

he's 'irked' by the views expressed by the Greek PM on the return of the Elgin Marbles!

I mean, how much more pathetic can a grown man get! #SunakOut https://t.co/2lXSc72hiB

— Gibbo2 💙🔸🇪🇺🇬🇧🌈 (@Lynn_GT) November 27, 2023