Βραζιλία: Η γυναίκα που πήγε τον νεκρό θείο της στην τράπεζα «σπάει» τη σιωπή της

Σε μια σκηνή που μοιάζει βγαλμένη απο ταινία τρόμου, μια γυναίκα στη Βραζιλία οδήγησε το πτώμα ενός ηλικιωμένου σε μια τράπεζα του Ρίο ντε Τζανέιρο για να προσπαθήσει να τον κάνει να συνυπογράψει ένα δάνειο.

Η πελάτης της τράπεζας, που ταυτοποιήθηκε ως Erika de Souza Vieira Nunes, απαθανατίστηκε σε βίντεο να στέκεται δίπλα στον αποθανόντα που καθόταν σε καρέκλα και φαινομενικά να κρατά ψηλά το πεσμένο κεφάλι του.

Το άγριο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε για πρώτη φορά από το TV Globo, τον μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Βραζιλίας, απαθανάτισε τη Nunes να μιλά στον νεκρό, τον οποίο αποκαλούσε «θείο» της και να του ζητάει να υπογράψει οικονομικά έγγραφα που θα της επέτρεπαν να λάβει δάνειο ύψους 3.400 δολαρίων.

A woman in Brazil took a deceased man to the bank in an attempt to secure a loan 😳 pic.twitter.com/abiO2evgwg

«Θείε, ακούς; Πρέπει να υπογράψεις[τη σύμβαση δανείου]. Αν δεν υπογράψεις, δεν υπάρχει τρόπος, γιατί δεν μπορώ να υπογράψω για σένα», λέει η Nunes στο βίντεο, ενώ βάζει ένα στυλό ανάμεσα στα αδύνατα δάχτυλά του και του δίνει εντολή να το κρατήσει «γερά» «Υπόγραψε για να μην μου προκαλείς άλλους πονοκεφάλους, δεν αντέχω άλλο», πρόσθεσε. Όταν ένας υπάλληλος τράπεζας προσπαθεί να επισημάνει ότι το χρώμα του άντρα δείχνει ότι δεν είναι καλά, η αδίστακτη γυναίκα απορρίπτει τις ανησυχίες του.

«Έτσι είναι. Δεν λέει τίποτα», λέει η Nunes. «Θείε, θέλεις να ξαναπάς στο [νοσοκομείο];» Ανήσυχοι υπάλληλοι της τράπεζας κάλεσαν τότε γρήγορα την αστυνομία, η οποία έφτασε και συνέλαβε τη Nunes. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι ο αποθανών, που ταυτοποιήθηκε ως ο 68χρονος Paulo Roberto Braga, ήταν νεκρός για αρκετές ώρες πριν από το «γκραν γκινιόλ» ταξίδι του στην τράπεζα.

«Προσπάθησε να προσποιηθεί ότι τον έκανε να υπογράψει το δάνειο. Ήδη μπήκε νεκρός στην τράπεζα», δήλωσε στο TV Globo ο αρχηγός της αστυνομίας Φάμπιο Λουίζ. «Το κυριότερο είναι να συνεχίσουμε την έρευνα για να εντοπίσουμε άλλα μέλη της οικογένειας και να μάθουμε περισσότερα για αυτό το δάνειο».

Οι αστυνομικοί είπαν ότι θα εξετάσουν τις συνθήκες του θανάτου του και θα προσπαθήσουν να προσδιορίσουν εάν η Νunes είναι όντως ανιψιά του και αν άλλοι συγγενείς συμμετείχαν στην υποτιθέμενη απόπειρα διάπραξης τραπεζικής απάτης. Η Nunes θα μπορούσε να αντιμετωπίσει κατηγορίες για κλοπή μέσω απάτης ή υπεξαίρεση και κατάχρηση πτώματος.

Σε ένα συγκλονιστικό νέο βίντεο μάλιστα η γυναίκα φαίνεται να οδηγεί το αμαξίδιο με το πτώμα σε ένα εμπορικό κέντρο της Βραζιλίας πριν την οδηγήσει στην τράπεζα όπου προσπάθησε να βγάλει χρήματα από έναν λογαριασμό.

Ο αρχηγός της Πολιτικής Αστυνομίας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Φάμπιο Σόουζα, δήλωσε στο βραζιλιάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο G1 την Τετάρτη ότι ενώ δεν μπορούσε να αναφέρει ακριβώς τη στιγμή που πέθανε ο Βraga, σημεία που ήταν ορατά στο πίσω μέρος του κεφαλιού του δείχνουν ότι ήταν νεκρός για περίπου δύο ώρες.

«Δεν είναι δυνατόν να πούμε την ακριβή στιγμή του θανάτου», είπε ο Σόουζα, προσθέτοντας οτι αναζητείται ο οδηγός της εφαρμογής rideshare που άφησε τη de Souza με τον νεκρό θείο της στην τράπεζα.

Η κατηγορούμενη λέει ότι ο άνδρας πέθανε ενώ καθόταν στο αναπηρικό καροτσάκι στην τράπεζα, ισχυρισμό που η αστυνομία αμφισβητεί. «Στην 22χρονη καριέρα μου δεν έχω δει ποτέ μια ιστορία σαν αυτή», είπε ο Σόουζα.

Τι λέει η ίδια

Σύμφωνα με τη δική της εκδοχή των γεγονότων, την οποία αποκάλυψε στη βραζιλιάνικη εκπομπή Fantastico, «δεν θυμάται πολλά» για το τι συνέβη στην τράπεζα.

Η Nunes, η οποία αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε ψυχιατρική θεραπεία και παίρνει φάρμακα που της έχουν συνταγογραφηθεί για αϋπνία, δήλωσε ότι «δεν ξέρει αν ήταν η επίδραση του φαρμάκου εκείνη την ημέρα», αλλά μπορεί να πήρε μεγαλύτερη δόση από τη συνταγογραφούμενη.

Erika de Souza Vieira Nunes, 43, has spoken out after a period in detention, saying in a tearful interview with Brazilian media: "The days away from my family have been horrible, very difficult"https://t.co/p1pkrT5CEc pic.twitter.com/z3hYTDXt10

— Daily Star (@dailystar) May 6, 2024