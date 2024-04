Βραζιλία: Είχε πεθάνει πριν 2 ώρες ο 68χρονος που τον πήγε νεκρό στην τράπεζα η ανιψιά του για δάνειο

Η Βραζιλία παραμένει σοκαρισμένη με την απάτη που επιχείρησε να στήσει η 42χρονη Έρικα ντε Σόουζα, όταν πήγε στην τράπεζα τον νεκρό 68χρονο Ρομπέρτο Μπράγκα, προκειμένου να τον «βάλει» να υπογράψει για δάνειο 3.000 ευρώ.

Σε νέα βίντεο από κάμερες ασφαλείας έχει καταγραφεί η 42χρονη, η οποία όταν συνελήφθη δήλωσε ανιψιά του 68χρονου, να αποβιβάζει τον νεκρό άνδρα από αυτοκίνητο και να τον πηγαίνει βόλτα σε εμπορικό κέντρο πριν να καταλήξει στην τράπεζα για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιό της.

NEW: Authorities believe the corpse of the man who was wheeled to a bank in Brazil died about 2 hours before the incident.

New security footage shows Erika de Souza pushing her ‘uncle’, 68-year-old Roberto Braga's lifeless body through the mall.

De Souza is claiming that Braga… pic.twitter.com/zpXJ1lU9QW

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 17, 2024



Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας στο Ρίο ντε Τζανέιρο, μολονότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς η ώρα του θανάτου του Μπράγκα, σημάδια που βρέθηκαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού του υποδηλώνουν ότι είχε αφήσει την τελευταία του πνοή περίπου δύο ώρες πριν η ντε Σόουζα να τον πάει στην τράπεζα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι έρευνες στρέφονται και στην αναζήτηση του ατόμου που μετέφερε με το αυτοκίνητό του την 42χρονη και τον 68χρονο.

Η ντε Σόουζα υποστήριξε στους αστυνομικούς που την ανέκριναν το πρωί της Τετάρτης ότι ο 68χρονος πέθανε ενώ βρισκόταν στο αναπηρικό αμαξίδιο στην τράπεζα, ισχυρισμός που δεν αποδέχονται οι αρχές.