Βραζιλία: 13 νεκροί από το καταστροφικό πέρασμα κυκλώνα

Ένας κυκλώνας που σάρωσε τη νότια Βραζιλία σκότωσε τουλάχιστον 13 ανθρώπους και ανάγκασε χιλιάδες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ανακοίνωσαν οι αρχές την Κυριακή.

Οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι την Πέμπτη και την Παρασκευή προκάλεσαν ζημιές σε δεκάδες πόλεις της πολιτείας Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Πόρτο Αλέγκρε – η τελευταία από μια σειρά καταστροφών που σχετίζονται με τον καιρό και πλήττουν τη μεγαλύτερη χώρα της Νότιας Αμερικής.

Δύο ακόμη πτώματα ανακαλύφθηκαν στην παράκτια πόλη Καράα, μία από τις πόλεις που επλήγησαν περισσότερο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από την καταιγίδα σε 13, ανακοίνωσε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της πολιτείας. Τρεις παρέμεναν αγνοούμενοι στην Καράα την Κυριακή, αφού ο αριθμός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από τον συνολικό αριθμό των 20 του Σαββάτου.

Η πόλη Τραμαντάι επλήγη επίσης σκληρά, με καταγεγραμμένες ταχύτητες ανέμων έως και 101,9 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ένα μωρό τεσσάρων μηνών είναι μεταξύ των νεκρών, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία μετέδωσαν πλάνα από ένα αυτοκίνητο που παρασύρθηκε σε ένα νεκροταφείο από τους ισχυρούς ανέμους. “Το νερό έφτασε μέχρι τη μέση μας μέσα στο σπίτι. Δόξα τω Θεώ, οι πυροσβέστες έφτασαν γρήγορα και μας έβγαλαν έξω με βάρκες. Φαινόταν σαν εφιάλτης“, δήλωσε μια γυναίκα στην πόλη Σάο Λεοπόλντο στην εφημερίδα Estadao, η οποία δεν έδωσε το όνομά της. Άλλοι άνθρωποι απομακρύνθηκαν με ελικόπτερο.

Σχεδόν 5.000 άνθρωποι έμειναν με κατεστραμμένα σπίτια και την Κυριακή περίπου 84.000 άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα. Οι αρχές είχαν απομακρύνει προληπτικά περίπου 80 άτομα από περιοχές υψηλού κινδύνου. Ο κυβερνήτης του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, Εντουάρντο Λέιτε, επισκέφθηκε με ελικόπτερο το Σάββατο τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο μαζί με κυβερνητικούς αξιωματούχους και αξιωματούχους διάσωσης.

Στην Καράα, ο κυβερνήτης επισκέφθηκε ένα κοινοτικό κέντρο που χρησιμοποιείται για την παροχή στέγης σε εκατοντάδες ανθρώπους των οποίων τα σπίτια υπέστησαν ζημιές από την καταιγίδα. “Η κατάσταση στην Καράα μας ανησυχεί βαθύτατα. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε, με ολοκληρωμένο τρόπο, να χαρτογραφήσουμε γρήγορα τις κύριες πληγείσες περιοχές και να εντοπίσουμε τους ανθρώπους που χρειάζονται υποστήριξη“, ανέφερε ο κυβερνήτης σε δήλωσή του.

Situação é dramática em várias cidades do litoral Norte do Rio Grande do Sul, por conta do ciclone que atinge a região Sul do Brasil. No vídeo, imagens da cidade de Santo Antônio da Patrulha. pic.twitter.com/hYWw9vNZrx

— Carla Ayres (@carlaayres) June 16, 2023