Αποκάλυψη Πούτιν: Εδειξε συμφωνία με την Ουκρανία που αθετήθηκε όταν «αποσυρθήκαμε από το Κίεβο»

«Δεν συζητήσαμε με την ουκρανική πλευρά ότι αυτή η συνθήκη θα ήταν απόρρητη, αλλά ποτέ δεν την παρουσιάσαμε, ούτε τη σχολιάσαμε. Αυτό το προσχέδιο συμφωνίας μονογραφήθηκε από τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Κιέβου. Εβαλε την υπογραφή του εκεί. Εδώ είναι», είπε ο ρώσος πρόεδρος δείχνοντας το χαρτί στην αφρικανική αντιπροσωπεία.

«Στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι η Ουκρανία είναι υπεύθυνη για το σαμποτάρισμα των διαπραγματεύσεων: «Αλλά αφού αποσύραμε τα στρατεύματά μας από το Κίεβο – όπως είχαμε υποσχεθεί να κάνουμε – οι αρχές του Κιέβου, όπως κάνουν συνήθως οι αφεντάδες τους, τα πέταξαν όλα στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας. Εγκατέλειψαν τα πάντα».

«Ας το θέσω έτσι προσεκτικά. Θα προσπαθήσω να εκφραστώ έξυπνα», πρόσθεσε: «Πού είναι οι εγγυήσεις ότι δεν θα αποχωρήσουν από τις συμφωνίες στο μέλλον; Ωστόσο, ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες, ποτέ δεν αρνηθήκαμε να διεξαγάγουμε διαπραγματεύσεις».

Η κεφαλίδα του εγγράφου που έδειξε ο Πούτιν υποδεικνύει ότι πρόκειται για προσχέδιο της 15ης Απριλίου 2022. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αναφέρει ότι «η Ουκρανία αναλαμβάνει να διατηρήσει τη μόνιμη ουδετερότητά της, η οποία διακηρύσσεται και κατοχυρώνεται στο Σύνταγμά της».

Η επόμενη παράγραφος αναφέρει ότι οι εγγυήτριες χώρες αναγνωρίζουν, σέβονται και εγγυώνται το καθεστώς της Ουκρανίας ως μόνιμα ουδέτερου κράτους και επίσης αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση μ’ αυτό το καθεστώς σε διεθνές επίπεδο.

Δέσμευση

Με τη σειρά της, η Ουκρανία «δεσμεύεται να μην διεξάγει δραστηριότητες που θα ήταν αντίθετες με το διεθνές νομικό καθεστώς της μόνιμης ουδετερότητας» (παράγραφος 3α του άρθρου 1).

Ο κατάλογος των εγγυητριών χωρών, οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω, περιλαμβάνεται στο προοίμιο της συνθήκης.

Yesterday Putin revealed an extremely important piece of information. In April 2022, an agreement of permanent neutrality of ukraine was signed between Russia and ukraine. It also reveals that the Western narrative that Putin can't be trusted is just another projection.🧵 pic.twitter.com/Be3psXH2oc

— Olga Bazova (@OlgaBazova) June 18, 2023