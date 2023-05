Βασιλιάς Κάρολος Γ΄: Ορκίστηκε, χρίστηκε και ανέβηκε στο θρόνο ο βρετανός μονάρχης (Βίντεο - Φωτογραφίες)

Ο Κάρολος στέφθηκε Βασιλιάς της Βρετανίας και η Καμίλα Βασίλισσα. Εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν την στέψη. Βασιλείς και μέλη βασιλικών οίκων, αρχηγοί κρατών στην τελετή.

Χιλιάδες βρετανοί και τουρίστες έχουν κατακλύσει το Λονδίνο.

Πρόκειται για τον 40ο μονάρχη που στέφεται, από το 1066. Στο πλευρό του Καρόλου ήταν και η βασίλισσα Καμίλα, η οποία στέφθηκε και ενθρονίστηκε, σε μία πιο απλή τελετή.

Η πρώτη ενότητα της τελετής ήταν η αναγνώριση. Ο σεβασμιώτατος Τζάστιν Γουέλμπι παρουσίασε τον νέο μονάρχη στο εκκλησίασμα ως τον αδιαμφισβήτητο βασιλιά και ζήτησε δήλωση αφοσίωσης. «Ο Θεός σώζοι τον βασιλιά» απάντησε το εκκλησίασμα. Η διαδικασία έγινε τέσσερις φορές, για καθεμία πλευρά του ναού.

Στη δεύτερη ενότητα, τον Όρκο, ο Κάρολος παρέμεινε κοντά στον θρόνο και ακούμπησε το χέρι του στη Βίβλο, όπου ορκίστηκε ότι θα κυβερνά με βάση τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κοινοπολιτείας, αλλά και ότι θα υπερασπίζεται την θρησκεία της προτεσταντικής μεταρρύθμισης και της Εκκλησίας της Αγγλίας.

«Όλα αυτά υπόσχομαι να τα πράξω» απάντησε ο Κάρολος, ζητώντας τη βοήθεια του Θεού. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ ανέγνωσε απόσπασμα από την επιστολή Προς Κολοσσαείς του Αποστόλου Παύλου.

His Majesty swears to govern the people with justice and mercy, and to uphold the Anglican Church of England and the Presbyterian Church of Scotland.

For the first time at a #Coronation, His Majesty also prays for grace to be ‘a blessing to all… of every faith and belief’. pic.twitter.com/Ag0j2I9EEW

— The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2023