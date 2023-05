Βρετανία: Η στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ' - Δείτε LIVE

Με λαμπρότητα πραγματοποιείται η τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου Γ’ με τρόπο που συνδυάζει το παραδοσιακό τελετουργικό, που χρονολογείται εδώ και σχεδόν μια χιλιετία, με τον πολυπολιτισμικό και πολυθρησκευτικό χαρακτήρα της σύγχρονης Βρετανίας, όπως επισημαίνουν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

Παρουσία περίπου 100 αρχηγών κρατών και άλλων αξιωματούχων, ο Κάρολος Γ’ στέφεται επισήμως βασιλιάς στο Αβαείο του Ουέστμινστερ, το οποίο έχει φιλοξενήσει όλες τις στέψεις από το 1066 όταν ενθρονίστηκε ο Γουλιέλμος Α’ της Αγγλίας μέχρι και σήμερα.

Η σημερινή τελετή περιλαμβάνει για πρώτη φορά τη συμμετοχή πνευματικών ηγετών από διαφορετικές θρησκείες με στόχο να αντανακλάται η ποικιλομορφία της σύγχρονης βρετανικής κοινωνίας.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, ο οποίος ως μονάρχης είναι ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας και φέρει τον τίτλο «Υπερασπιστής της Πίστεως», έχει εκφράσει επανειλημμένως την επιθυμία του να υπερασπιστεί όλες τις θρησκείες. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, για πρώτη φορά σε τελετή στέψης ο βασιλιάς θα προσευχηθεί για ευλογία σε όλους ανεξαρτήτως θρησκείας και πεποιθήσεων.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι εκείνοι που θα παρουσιάσουν τα ιστορικά κειμήλια στον βασιλιά – συμπεριλαμβανομένων των σκήπτρων, της σφαίρας, του δακτυλιδιού και του κουταλιού για τη στέψη – «θα αντανακλούν επίσης την ποικιλομορφία της κοινωνίας του Ηνωμένου Βασιλείου, σε αντιδιαστολή με όσα συνέβησαν πριν από 70 χρόνια».

Η αγάπη του βασιλιά για τη φύση θα αντανακλάται στον μανδύα της συζύγου του, Καμίλα, η οποία θα στεφθεί βασίλισσα. Ο βασιλικός μανδύας θα απεικονίζει διαφορετικά είδη φυτών, σκαθάρια και μέλισσες.

Πυρετώδεις προετοιμασίες

Τις τελευταίες ημέρες γινόντουσαν πυρετώδεις προετοιμασίες προκειμένου να έχει ρυθμιστεί και η παραμικρή λεπτομέρεια για την τελετή που θα παρακολουθήσουν από τις τηλεοράσεις εκατομμύρια άνθρωποι απ΄ όλο τον κόσμο.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες οριστικοποιήθηκαν κατά τις πρόβες των παρελάσεων και της ίδιας της τελετής, η οποία θα αρχίσει στις 13:00 (ώρα Ελλάδας) και θα διαρκέσει δύο ώρες.

