Στέψη του βασιλιά Καρόλου: Συλλήψεις αντιβασιλικών στο Λονδίνο (Βίντεο)

Στη σύλληψη του επικεφαλής της οργάνωσης κατά της μοναρχίας Republic προχώρησε η βρετανική αστυνομία πριν από τη σημερινή τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου στο Λονδίνο. Συνελήφθησαν επίσης και άλλα πρόσωπα στο πλαίσιο «σημαντικής αστυνομικής επιχείρησης», όπως τη χαρακτήρισε.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν τη βασιλική πομπή και τη στρατιωτική παρέλαση για την ενθρόνιση του βασιλιά Καρόλου σήμερα στο Λονδίνο, τη μεγαλύτερη τέτοια τελετή που λαμβάνει χώρα στη βρετανική πρωτεύουσα εδώ και 70 χρόνια.

Organisers of the #NotMyKing protest have been arrested - police won't say what for https://t.co/D3Io5Nha4x

— Republic (@RepublicStaff) May 6, 2023