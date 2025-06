Αυστραλία: Πεζοπόρος έμεινε εγκλωβισμένος για δύο ώρες σε γκρεμό στο Κουίνσλαντ (βίντεο)

Απίστευτες στιγμές αγωνίας πέρασε ένας πεζοπόρος που έμεινε εγκλωβίστηκε για περίπου δύο ώρες σε απότομο γκρεμό στο όρος Beerwah, στην περιοχή Glass House Mountains του Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με το 7News.com, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών από την πόλη Γκίμπι, ξεκίνησε αρχικά για πεζοπορία σε διαδρομή 2,6 χιλιομέτρων, ωστόσο στη συνέχεια επιχείρησε να αναρριχηθεί απευθείας στον βράχο.

In Australia, a tourist was left hanging on a cliff for two hours

The 50-year-old man had climbed a steep slope of Mount Beerwah without any safety gear and was unable to get down on his own. He hung onto the cliff for about two hours before rescuers arrived. pic.twitter.com/h7MJ9M2csq

